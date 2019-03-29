港股直擊 即巿股評

港股今日重上二萬九關，恒指高開37點，之後曾倒跌13點，見28761點全日低位，其後隨A股發力，上午收復廿天線(約28904點)、十天線(約29002點)和兩萬九關口，午後A股愈升愈有，帶動恒指最多升325點，高見29100，收市升276點或0.96%。

全日有30.9億元北水淨流入。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)

多隻中資金融股見流入，平保(02318)有2.19億元淨流入；建行(00939)逆市挫，有1.13億元淨流入；工行(01398)有1.84億元淨流入；新華保險(01336)有5327萬元淨流入。相反，太平(00966)有9187萬元淨流出；農行(01288)有5012萬元淨走。

內房續熱炒，創新高的融創中國(01918)有3.11億元淨買；金茂(00817)有2.83億元北水淨入；中海外(00688)有1.1億元淨入。

科技股方面，騰訊(00700)全日有6879萬元淨流入；控股股東昨減持A股的中興通訊(00763)有5605萬元淨流入。

中車(01766)績後捱沽，有1.08億元淨流出。

其他淨流入較高股份有：首季累飆四成半的萬洲(00288)續見追捧，再有1.7億元淨流入；航空股急升，國航(00753)有1.01億元淨流入；華潤啤酒(00291)有3813萬元淨流入。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為: 融創、騰訊、金茂、萬洲國際、建行、中海外、太平、工行、華潤啤酒及國航。

「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為: 融創、平保、騰訊、金茂、新華保險、中興、中車、國航、萬洲國際及農業銀行。