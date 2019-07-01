即巿股評 港股直擊

讀者盧先生問：「鐵塔(00788)1.83元有貨點部署？」(周五收報1.82元, 升1.7%)

沈振盈 訊匯證券行政總裁

「中國鐵塔走勢上不理想，而最大的成交於1.8元以上，此區有不少蟹貨，技術指標出現背馳現象。讀者需要小心1.75元附近的位置，若跌穿的話，回調幅度可能比較深。我覺得以基本面來說，若是炒5G慨念的股份，中國鐵塔不應該是首選，因為資本開支大，對公司有一定影響。中國鐵塔與中移動(00941)、聯通(00762)等電訊，前期投入的資金多於可以取得收益，所以股價有待一段很長時間。若股價跌穿1.75元，下方再看1.5元位置，將來能否再上是將來的事。我覺得中國鐵塔真的失守1.75元，讀者可能先止蝕離場，將資金轉移投放至其他的5G慨念股會較為安全，其值搏率相對較高。」

蔡向成 元富證券(香港)研究部經理

「中國鐵塔最近股價在1.8港元水平徘徊，屬於累積龐大升幅後的健康調整，5G概念仍有進一步的發酵期。中國鐵塔被視為5G概念的核心持股，建議閣下繼續持有。內地以至全球未來數年將加快推動5G發展，各地電訊商增加5G基建投資，中國鐵塔作為全球最大的通信鐵塔基礎設施供應商，擁有領導地位，最為受惠5G發展帶來機遇。該股去年業績基本對辦，只是年底的資本開支加快，令派息水平低於預期；但集團現金流強勁而穩定，相信投資高峰期過後，將達至較高的派息比率。」

陳鎮強 信報分析員

「年初的5G狂潮連帶5G概念不太高的鐵塔(00788)也炒起，目前市場已調整年內5G資本開支預期，中短線難復見段段上的光景。另一預期是派息，股價高企之時，預測息率僅1.7厘，高息亦不成立。鐵塔勝在資產優質，鐵塔公司世上罕見，市場平均預期明年核心盈利增長84.2%，可持貨。技術走勢上，50天線正向10天線和20天線靠近，滙聚後或可展一段升勢，訂好止蝕位。」

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