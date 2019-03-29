港股直擊 即巿股評

市場憧憬中美貿易談判有突破，加上美債孳息曲線倒掛情況紓緩，隔晚美股反覆高收，A股今日大幅抽升下，港股創四連升，收市重上二萬九關，收復10天和20天線。

恒指高開37點，之後曾倒跌13點，見28761點全日低位，其後隨A股發力，上午最多升255點，收復廿天線(約28904點)、十天線(約29002點)和兩萬九關口，並補回周一(25日)的下跌裂口，半日升201點，報28976。午後A股愈升愈有，恒指最多升325點，高見29100，收市升276點或0.96%。恒指四日共升543點或1.9%。

今日大市成交額增至1222.45億元，為3月8日以來最高。

國企指數報11379點，升84點或0.75%。

港股本周一急跌590點後回升，恒指全個星期僅跌62點。3月份恒指累計升418點或1.5%。總結今年第一季，恒指累計升3205點，升幅有12.4%。

中美繼續貿易談判，A股在今年首季最後一個交易日高收。上證指數漲3.2%，收復3000點大關，創2月25日以來最大漲幅；深成指升幅更達3.8%。

藍籌股方面，騰訊(00700)升2%，成交額63.32億元排第一；港交所(00388)升2.3%；煤氣(00003)創新高，收升1.7%；蒙牛(02319)績後受追捧，漲4.5%，全個月飆升20.4%。恒地(00012)創52周高，收升2.1%，為3月份表現最好的本地地產股。領展(00823)創新高，收市升0.5%。相反，中移動(00941)跌0.4%，創兩個半月收市低位；建行(00939)放榜後偏軟，收跌1.3%；萬洲(00288)今日逆市跌1.3%，全個3月則急升20.5%，年初至今累漲四成半，為表現最好藍籌。

焦點板塊

中資金融股：以內險和券商表現較突出，平保(02318)和國壽(02628)分別升2.5%和3.7%，領漲大市。A股急升，券商帶出，信証(06030)飆5.2%；中國銀河(06881)飆5.7%，其A股漲停；海通證券(06837)升4.1%，其A股漲停。華泰(06886)升5.1%，中信建投(06066)飆5.8%。

內房股：繼續受追捧，華潤置地(01109)、融創(01918)及時代中國(01233)今日均創52周新高，潤地3月份累漲兩成；世茂房地產(00813)績後受捧，全周升一成三。美的置業(03990)升9.2%，創上市新高。

中資航空股：AH股全線跑出，今日公布業績的南航(01055)和東航(00670)分別升5.7%和4.5%；東航A股更漲停收市；國航H股(00753)飆8.4%，其A股升8%。不過，中國民航信息網絡(00696)業績遜預期，收市插8%。

鐵路及基建股：板塊跑輸。中車(01766)去年僅多賺近5%，派息持平，中金將目標價由9.7元降至8.85元，評級續予「買入」，收市插8.1%；中車時代(03898)亦跌2.6%。另外，中國通號(03969)遭大和降評級，股價見逾兩個月低，收市跌1.1%；今日公布業績的中交建(01800)、中鐵(00390)和中鐵建(01186)分別跌1.2%、0.1%和0.8%。

焦點股份

特步國際(01368)：折讓15%配股籌13.7億元，收市插14.2%，成交達17.83億元。

綠葉製藥(02186)：去年多賺32%，全日飆14.3%。

中國電力清潔能源(00735)：集團獲中國電力國際提私有化，建議計劃包括每股收取現金5.45元，或每股收取要約方6股新股份。現金要約價較該公司停牌前溢價約41.9%。股價全日飆34.4%。

頤海國際(01579)：去年多賺近倍，業績公布後持續攀升，今日再創新高，收升8.4%。富瑞上調目標價34%，惟續予「持有」評級。

中遠海運港口(01199)：去年經調整利潤大增約四成三，股價大升11.1%。

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