即巿股評 港股直擊

本周三(3月27日) 開市前我的telegram群組已對國泰航空(00293) 有熱烈討論，原因當然與業績表現無關，皆因早於3月13日中午集團已公布2018全年業績，距今已有兩星期，成了舊聞。如今再受市場關注，與集團在3月27日早上8:20日發布的「須予披露交易」公告有關，集團宣布收購海航集團旗下的間接全資附屬公司香港快運航空，消息早於3月5日已傳出市場，只是事隔約兩周後國泰才公布具體詳情而已。

淺談香港快運歷史

香港快運表示自身是唯一一家建基於香港的低成本航空公司，成立於2004年，原稱港聯航空，當時賭王何鴻燊和海航分別持有55%和45%股份，至2006年決定將45%股份售予海航，海航之後將其改名成香港快運，及後不久何鴻燊亦將餘下股份售予與海航關係密切的蒙建強，變相令香港快運成了海航的間接全資附屬公司。而香港快運於2013年10月正式轉型為廉航，主要營運往日本、韓國、台灣、泰國和中國內地等亞洲多個目的地的航班，現時已開通27個城市。根據公司2014年公佈的運營數據，短短一年間，全年旅客數量為125萬，較轉型前大幅增長1.27倍。之後公司大力擴展其他航線，至2016年4月起計12個月，共接載了逾250萬名旅客，較去年同期上升62%；至2017年，公司全年共搭載了378.7萬名旅客，較2016年增長30%。

轉盈為虧蝕逾億四

然而，於2018年香港快運的經營出現重大問題，從2017年錄得溢利約6000萬港元，轉為到2018年虧損高達1.41億元，公司亦於不時傳出停飛及面臨倒息消息，如2017年「十．一」及中秋節的長假期時，突然取消多達18班航班；去年12月，香港快運的姊妹公司香港航空有5名董事接連辭任「跳船」，令外界擔心香港快運前景亦見堪虞；兩者的每公司旅遊服務網站ZUJI，又因拖欠航空公司機票費用，被國際航空運輸協會 (IATA) 暫時撤銷第三方機票代理權，其香港的網站亦突然異常無法登入，惹全面倒閉疑雲。

探討交易是否蝕底

今次國泰洽談收購香港快運，市場傾向認為國泰「蝕底」；但筆者卻對此看法不以為然，表面上今次交易代價高達49.30億港元，相對公告顯示截至去年底香港快運的資產淨值約11.19億元，計出市賬率為4.41倍，而國泰現時每股資產淨值為16.2528港元，較3月26日收報13.68元產生市賬率為0.84倍，與上述的4.41倍相距甚遠，或會對國泰的基本面構成負面影響。但筆者卻想指出今次交易實則現金代價只有22.50億元，佔總代價不足46%，餘下超過54%代價屬非現金類別，用作對數之用而已。故此以香港快運的資產淨值，相比上述的現金代價，市賬率將大幅下調至2.01倍，認為對國泰的基本面影響不大。

交易解讀傾向負面

再者，就國泰來說今次交易定位是「須予披露交易」，毋須通過決議案也可進行，證明納入香港快運航空對國泰本身各方面的佔比都是偏低。截至去年底國泰流動資金約153.15億元，今次交易現金代價為22.50億元，佔比不足15%，並可留意國泰去年股東應佔溢利約23.45億元，已多於上述的現金代價，即只是耗損少於一年的溢利，就能在廉航的版圖分一杯羮，認為今次交易對國泰業務發展是有利的。於3月27日上午收報13.40元，較上日收報13.68元跌逾2.00%，當時恆指卻上升150點，可見市場將收購消息解讀傾向負面。

另可留意自去年12月底國泰股價由11.10元，升至今年2月25日最高收報13.82元，不足兩個月累升超過24%，較恆指同期最好表面僅升14%高逾一成，顯然已跑贏大市，故不排除現時股價只是借勢調整。但投資者也不宜視為現時為進場良機，不妨多看一周，見未有收低於本月暫時最低收市價12.84元 (見於3月8日)，確認升勢無被破壞，才考慮進場為佳。屆時可上望股價為14.50至15.00元；買入價下跌10%則應考慮止蝕離場。

聶振邦 (聶Sir)

證監會持牌人

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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