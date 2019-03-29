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今日 14:45 港股直擊 即巿股評

【異動股】禹洲地產升逾半成 去年多賺25%

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內房股又再跑出，禹洲地產(01628)公布去年多賺25.6%至35億元人民幣，股價曾升5.4%報4.72元，成交逾4600萬元。

公司期內核心純利約34.18億元人民幣，升16.9%，派末期股息20.5港仙，跌4.65%。業績公布中指出，於去年底該公司土地儲備總可供銷售建築面積約1738萬平方米，涉123個項目，平均樓面成本約為每平方米4812元，所持及管理的土地儲備足夠未來3至4年發展需求。

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