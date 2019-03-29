訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 14:34 港股直擊 即巿股評

花旗降北汽目標價21% 北京奔馳周期見頂

放大圖片

花旗　北京汽車(01958)

評級：買入

目標價：8.63元 --> 6.82元 (較前收市價5.27元有29.4%潛在升幅)

花旗發表報告，認為北京奔馳的產品周期見頂，將北京汽車目標價調低21%至6.82元，維持「買入」評級。

該行把北汽自有品牌2019至2021年毛利率預測調低21%至23%，以反映行業需求放緩風險，又把北京奔馳合營盈利預測調低，以計及產品老化風險。至於北京現代合營之盈利則上調，主要是較佳的銷售組合預測。

更多券商分析，請瀏覽本網大行精選

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。