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花旗 北京汽車(01958)

評級：買入

目標價：8.63元 --> 6.82元 (較前收市價5.27元有29.4%潛在升幅)

花旗發表報告，認為北京奔馳的產品周期見頂，將北京汽車目標價調低21%至6.82元，維持「買入」評級。

該行把北汽自有品牌2019至2021年毛利率預測調低21%至23%，以反映行業需求放緩風險，又把北京奔馳合營盈利預測調低，以計及產品老化風險。至於北京現代合營之盈利則上調，主要是較佳的銷售組合預測。

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