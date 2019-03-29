即巿股評 港股直擊

中美貿易談判重啟，雖然未知今次成效如何，但喺市場正因美債孳息倒掛惡化，美國經濟衰退嘅憂慮下，有呢個消息沖喜一下，美股三大指數反覆高收。而港股喺周一裂口下跌急跌下，已經連彈三日，A股今日又爭爭氣氣，半日升逾2%，港股半日一度收復29000失地。

恒指高開37點，早段表現反覆，曾略跌13點見半日低位28761點，其後A股發力，港股急起直追，一度升255點，高見29030點，成功收復20日線(28899點)及10日線(28999點)，更成功回補周一下跌裂口。中午恒指報收28976點，升201點；國指則報收11388點，升93點。

重磅股跟大市同生共死，今日大市升，騰訊(00700)半日升1.4%，報收358.8元，其實呢轉騰訊回吐都未曾跌穿350元，反映其底子尚算強，但暫時又唔見得有乜利好消息帶動其突破向上，估計375元唔易突破，呢期都係上落居多。港交所(00388)做好，半日升1.7%，報收272元。港交所可以話大市寒暑表，港股市底強，呢轉調整從未有下試100日線(27210點)及50日線(28337點)，而上證指數同樣成功收復10日線(3060點)及20日線(3049點)，所以內地券商股表現亦甚為突出。呢個塊板今年以嚟阿Man一直睇好，經過3月份嘅調整之後，唔排除內地券商股又發力，再展新升浪。

除咗內地券商股，今日內險股表現亦唔錯，平保(02318)跟國壽(02628)分別升2.2%及3%，跑贏內銀股幾條街。一如所料，內銀股仍然係中資金融股中最落後，平平無奇嘅業績，未能刺激股價走勢有理想表現。

侵侵不下一次指唔願意見到高油價，而阿Man亦講過，油價因此只會有波幅，難有升幅，對油價敏感嘅航空股反而受惠。三架紅色飛機全線向上，國航(00753)業績後半日勁升近一成，而今日公布業績嘅東航(00670)及南航(01055)分別升6.9%及7.4%。

至於另一個阿Man近日睇好嘅板塊係陀地地產股，本地樓價連升兩個月，美國聯儲局已表明今年內唔會加息，而9月亦將開始暫停縮表，加息周期提早完結，解除加息威脅後，本地樓價真係想跌都難。對於未上車嘅無樓一族，既然上車夢未完，為咗加快儲夠首期，不如諗諗中長線持有陀地地產股對沖樓價，首選當然係最重磅嘅新地(00016)跟恒地(00012)，後者除咗派息外更十送一紅股，五月底除淨前有貨喺手，應該可以財息兼收。至於內房股相對較受政策影響，如果要坐內房股，倒不如坐陀地地產股，內房股似乎啱短炒多啲。又或者揀內房股嘅仔仔女女物管股，呢兩年都係物管股高增長期，肯定可以跑贏內房股。

麥狄文

(徐狄怡 ‧ 證監會持牌人‧ 大錦證券有限公司董事)