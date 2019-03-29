港股直擊 即巿股評

隔晚美股反覆高收，加上A股今早發力飆，港股三連升後，半日收復十天和廿天線。

恒指高開37點，早段表現反覆，曾倒跌13點，見28761點半日低，之後隨A股發力，曾升255點，見29030點，先後收復廿天線(約28900點)、十天線(約28995點)和兩萬九關口，一舉補回周一(25日)的下跌裂口，不過半日收市前升勢回順。恒指中午收報28976點，升201點或0.7%，大市成交額591億元

國企指數報11388點，升93點或0.8%。

滬指半日飆2.36%；深成指飆2.84%。

藍籌股方面，騰訊(00700)升1.4%，成交額23.44億元排第一；港交所(00388)升1.7%；煤氣(00003)創新高，半日升1.5%；蒙牛(02319)飆4.1%；恒地(00012)創52周高，半日升1.9%。相反，建行(00939)續軟，半日跌0.4%；領展(00823)創新高，半日倒跌0.1%。

焦點板塊

中資金融股：今早以內險和券商表現較突出，平保(02318)和國壽(02628)分別升2%和2.9%，領漲大市。A股急升，券商帶出，信証(06030)飆5.1%；中國銀河(06881)飆6.1%；中信建投(06066)飆6.8%；海通證券(06837)升5.1%；招證(06099)、華泰(06886)、東方證券(03958)和光證(06178)升逾4%。

中資航空股：AH股全線跑出，今日公布業績的南航(01055)和東航(00670)分別升7.4%和6.9%；南航A股升5.95%，東航A股漲停；國航H股(00753)飆9.3%，A股升2.2%。不過，中航信(00696)業績遜預期，半日插9.1%。另外，本港國泰(00293)升1%。

鐵路及基建股：中車(01766)去年僅多賺近5%，半日插9.5%；中車時代(03898)急吐5.6%。另外，中國通號(03969)遭大和降評級，半日吐4%；今日公布業績的中交建(01800)、中鐵(00390)和中鐵建(01186)分別跌1.9%、0.8%和1.2%。

焦點股份

特步國際(01368)：折讓15%配股籌13.7億，半日插14.5%，成交16.14億元排第三。

綠葉製藥(02186)：去年多賺32%，半日飆11.7%，成交額2.69億元。

中國電力清潔能源(00735)：集團獲中國電力國際提私有化，建議計劃包括每股收取現金5.45元，或每股收取要約方6股新股份。現金要約價較該公司停牌前溢價約41.9%。股價半日飆33.3%。

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