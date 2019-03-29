港股直擊 即巿股評

如果第一轉入友邦牛(58947)嘅話，咁應該一早收咗工；但噚日下晝先嚟入嘅話都真係要等到尾市友邦5分鐘圖SlowSTC(14,3)落到去嚴重超賣水平，先可以將隻(58947)落場，當時(58947)高低位做過$0.04/$0.042，平均買入價就係$0.041。至於另一隻恒指牛(59105)同友邦一樣，搵位落場都係要等到收市咁滯，最後嗰5分鐘(59105)高低位做過$0.052/$0.049，平均買入價就係$0.0505。

今朝早恒指開市只係微升37點，開報28812點，不過開市後恒指暫時(截至10點10分前)最高做過28869點，同上方第一梯隊嘅熊證29000至29099點嘅距離又再近咗少少。當以為呢堆接近2000張期指街貨會凍過水之際個市又沉返落去，anyway，就算下方最貼價嘅牛證有1235張期指，但以現價(10點19分計)28875點，仍然係上行嘅著數多於下行，(59105)仍然可以守住；至於(58947)，隨住大市依家(10點20分)升逾100點，友邦股價都已經止跌，(58947)證價做緊$0.044，都叫做為得番個手續費先。

打緊稿時，我位師妹Coby突然WhatsApp我同我講佢今日AL，話「毒自去海洋公園」，一個人去海水公園最大路嘅原因就係今日生日，所以免費入場啫。可愛嘅師妹，生日快樂啦，希望你出年唔係單支，係孖住同人去海水公園啦。

依家10點24分，恒指似乎發力向上，依家報28918點，率先升穿20天線(28898點)，保歷加通道計叫做爬返上去保歷加上升通道，日線圖上見SlowSTC(14,3)%K線低位升穿%D線，DMI嘅+DI亦同-DI差距收窄，劍指29000點咁款，(58947)同(59105)分分鐘下晝開餐。

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界，《鐘擺戰略贏港股》作者。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

電郵：[email protected]；Weibo[下半part]：#Gladyshan#