港股直擊 即巿股評

美國去年第四季經修訂GDP遜預期，隔晚美股延續近期反覆走勢，三大指數高收，港股今早料於28800點水平窄幅爭持。

道指收市反覆升91點或0.36%，報25717點；標普500指數漲0.36%，收報2815點，納指升0.34%，收報7669點。

美國去年第四季國內生產總值(GDP)經修訂後的終值為增長2.2%，低於2月公布的2.6%和市場預期的2.4%，較第三季的3.4%大幅放緩。另外，美國首次申領失業救濟人數上周減少5000人，報21.1萬，較預期為佳；待完成房屋交易連續第14個月下跌，在2月回落4.9%。

中美兩國周四起一連兩日在北京舉行第八輪高級別經貿磋商，路透引述美國官員稱，貿易談判涉及的所有領域均取得進展，對強制技術轉讓等問題，中國更提出前所未見的建議，但雙方在知識產權及協議執行上的分歧仍然棘手。

國際金市周四突然遭到神秘沽盤大手抛售，金價單日急挫超過20美元，錄得去年8月13日以來最大單日跌幅，紐約4月期金跌20.6美元或1.6%，每盎斯收市報1289.80美元。

美國上市的主要港股預託證券(ADR)，造價較本港上日收市價個別發展，滙控(00005)ADR折合港元計收報63.6元，較本港上日收市低1仙；騰訊(00700)ADR收報353.79元，低0.21元；國壽(02628)ADR收報20.36元，升1仙；中海油(00883)ADR收報14.3元，低2仙；中石油(00857)ADR收報5.14元，高3仙；中石化(00386)收報6.3元，高2仙；中移動(00941)ADR收報80.41元，高0.11元。

ADR港股比例指數報28797，較恒指昨日收市高22點。夜市4月期指收報28784點，升19點，較昨日恒指收市高水9點。恒指昨收報28775點，升46點或0.2%，三連升累升251點或0.9%。

焦點股份

工商銀行(01398)：昨公布全年業績，純利按年增長4%至2976.76億元，派末期息每10股2.506元，按年多4%。

永利澳門(01128)：去年全年盈利62.45億元，按年增68.77%，每股派末期息45仙。

青島啤(00168)：去年盈利14.22億元人民幣，按年增長12.6%，每股派末期息48分人民幣。

中國電力清潔能源(00735)：獲中國電力國際公布提私有化，建議計劃包括每股收取現金5.45元，或每股收取要約方6股新股份。現金要約價較該公司停牌前收市價3.84元，溢價約41.9%。

今日公布業績的主要股份包括：中行(03988)、中銀香港(02388)、交行(03328)、中生製藥(01177)、中信股份(00267)、粵投(00270)、華泰(06886)、中金(03908)、廣汽(02338)、民生銀行(01988)、東航(00670)、中鐵(00390)和兗煤(01171)。

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