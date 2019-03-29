即巿股評 港股直擊

市傳中美貿易談判有進展，大市曾一度抽升，但內地A股就臨收市唱反調，反而跌幅加深，上證指數且穿3000千點關口收市，港股於期指結算日拗腰升46點收市，

佳兆業暫不沾手

多隻股份以先跌後回升又再跌收場，其中港交所(00388)及友邦保險(01299)股價急回，港交所最後收市報267.4元跌0.8元，而友邦就於3點做過77.15元開始急跌至76.05元才企定，最後收市U盤做76.4元較昨日微升一格，期指結算市況較為反覆，至於另一遭遇沽壓的比亞迪股份(01211)，除業績令市場失望之餘，加上受內地新能源汽車補貼影響，各大行分分調低來年預測，股價短期難望樂觀，而減補貼須有助行業整合有利日後發展，但現時未知減補貼後成本能否降低或由消費者來承擔，如由消費者來承擔可能影響銷情，建議投資者於負面消息消化後才伺機買入，畢竟新能源汽車仍中央重點扶持行業，能於壞時刻買入行業龍頭股，值博率較冷搞二三線其他汽車股較為穩陣，但惟須耐心等待，因業績後很多基金或對比亞迪業績失望會減持換馬，這須一段時間予基金慢慢出貨，不且太心急追入。

外圍土耳其滙價急跌，連在岸及離岸人民幣亦走軟，新興市場或許會短暫出現波動，至於會否影響港股暫未知數，而看衍生工具亦無明確大方向，早前一眾內房於近日回吐，其中佳兆業(01638)業績較失色，連跌兩日亦未止瀉，建議未持貨者勿沾手，另外媒氣(00003)曾升穿18.44元最高見18.5元，但見18.5元位有較多沽盤坐鎮，如大市維持不穩或可再上一層，但此股估值已高昂未而高追。

梁健雄

筆者未持有上述股票

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編按:作者梁健雄，證監會持牌代表，香港財務策劃人員總工會副理事長，從事金融業前線銷售達18年，曾任職多份報章包括英文虎報、南華早報、華爾街日報等後勤製作部工作。《炒股讀心》逢每周四跟讀者分享投資心理。