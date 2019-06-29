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新興市場危機再現?!土耳其地方選舉在即，引發市場憂慮，央行以夾高息率迎擊炒家沽盤，去年8月引發新興市場風暴的土耳其，周三(27日)股債滙皆重創，土耳其伊斯坦布爾100股市指數一度暴瀉7%，今年以來升幅完全蒸發，收市挫5.7%，為2016年7月後最大單日跌幅；土耳其基準10年期國債孳息率攀至17.45厘，創去年11月1日以來最高；其貨幣里拉兌美元也曾跌近2.6%，5年期信用違約掉期(CDS)升破400個基點，屬去年9月後的最高水平。

除土耳其外，多個新興市場貨幣也顯著受壓，阿根廷披索一度挫近3%，低見43.9360兌1美元，見歷史新低，今年以來累計下滑超過15%；巴西雷亞爾則疊加投資者對該國養老金改革前景的擔憂，兌美元失守4算，跌幅高達3.16%，為2017年5月以來最傷；南非蘭特和墨西哥比索兌美元均錄得1%以上跌幅。

新興市場呈現一股山雨欲來之勢，近日有三大重點值得關注：

其一，以美元計價的MSCI新興市場股票指數跌至關鍵支持位。附【圖】可見，指數略為低於50天線，14天RSI也處於50中軸以下，技術走勢有轉弱跡象，短期若指數進一步跌穿上升楔形底線(即兩條不同斜度但處於收窄上升軌的底線，是典型賣出訊號)，或意味新興股市的本輪反彈浪經已見頂，後市有機會大幅轉弱，甚至觸發資金加快外流，最後形成一個惡性循環。

其次，經濟前景轉淡，加重新興市場資產壓力。今年以來，美國聯儲局由強硬鷹派變為全面「放鴿」，美元滙價升勢放慢，令人民幣等新興貨幣兌美元紛紛上升，吸引國際資金在今年首兩個月持續流入新興市場，其中又以全球新興市場股票基金流入最為明顯，帶動區內股市反覆造好。然而，美國近期公布的數據均遜預期，促使資金湧入債市避險(即Risk Off)，導致美債孳息開始呈現倒掛現象，加重投資者對全球經濟衰退的憂慮，不利新興市場等風險資產前景。

其三，資金流向新興市場出現逆轉跡象。EJFQ信號系統內反映資金流入/流出新興市場股市和高息債變化的「新興市場資金流指標」，自2月中觸及逾一年高位後反覆回落，並於上星期失守0水平，反映資金在過去一個月間持續流出新興市場。該指標目前正逼近過去一年的徘徊區頂部負0.25左右(現在已變成支持)，一旦跌穿此關，新興市場後市調整風險料轉急。

以上三項發展，似乎都衝着新興市場而來，大市去向備受關注。此外，本欄過去曾多次指出，新興市場資金流指標歷年大部分時間與恒指走勢關聯性高，並往往早於恒指見底或見頂，對預測港股後市有一定作用；倘若指標進一步尋底，相信包括港股在內的新興股市也難免受拖累，情況猶如2015年般。在新興市場資金流指標出現掉頭回升之前，港股投資部署宜保守一點為妙。

信報投資研究部

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