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今日 18:33 港股直擊 即巿股評

【帶眼識股】北汽轉綠燈

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北京汽車(01958)去年盈利增長96.62%，稍高於2月中旬盈喜的95%，派末期息每股19分人民幣，按年多九成。

北汽業績對辦，不過去年車市旺，市場已聚焦今年相對困難的市況。根據EJFQ數據，市場平均預期北汽2019財年核心盈利增長21.1%，在本港上市主要中資汽車製造商排第二，僅次於32%的比亞迪(01211)，而藍籌吉利(00175)為12.1%。不要忘記比亞迪今年盈利倒退三成一，而北汽今年增長近倍。

近期動態方面，近期在華動作多多的戴姆勒(Daimler)據報有意增持北汽H股。另外，北汽和戴姆勒按持股比例向北京奔馳增資8.98億美元，資金用作：1.)進行M254發動機技術改造、C Class更新換代和快速布局新能源汽車業務。

兩者合併解讀，此次資金注入北京奔馳的持股比例維持不變，加上戴姆勒有意直接增持北汽H股，有利減低開放外資下，合營權益遭攤薄的憂慮，避免走向華晨中國(01114)之路。

根據EJFQ FA+，北汽預測市盈率和預測巿銷率分別較中位數低1.3個標準差和1.1個標準差，估值仍便宜，加上昨日收市後發出長線綠燈，現價可部署，半成止蝕。

陳鎮強

信報分析員
[email protected]

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