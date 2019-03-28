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今日 18:19 港股直擊 中國財經 即巿股評

【北水手影】轉沽3.7億元 掃金茂 沽內險

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憧憬新一輪中美貿易談判有望突破，惟A股受壓，上證再度跌穿三千點關，港股全日反覆，恒指仍能連升三日收市，收市再升46點或0.16%，大市成交額921.65億元

大市回升，但北水轉走3.69億元，上日為淨入18億元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。

金茂(00817)為今日北水掃入最多個股，全日淨入2.07億元；但融創(01918)卻是今日北水沽得最多個股，全日淨走1.1億元；恒大(03333)也錄6920萬元流走，而豐盛(00607)亦有3723萬元淨走。

其他較多北水流入個股有萬洲(00288)、IGG(00799)、中興(00763)、海爾電器(01169)及建行(00939)，全日分別有8499萬、2340萬、2276萬、1720萬及134萬元淨入。

內地資金沽內險股，太保(02601)、平保(02318)、新華保險(01336)及中國太平(00966)分別有1.06億元、9007萬元、3434萬元和3308萬元淨走。

另外，績佳的蒙牛(02319)，今日揚5.5%，但錄4884萬元北水淨走，而神華(01088)及騰訊(00700)全日也分別錄1072萬和444萬元淨沽。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為:金茂、萬洲、融創、新華保險、海爾、太保、太平、蒙牛、恒大及神華。

至於「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為:金茂、中興、融創、平保、IGG、豐盛、海爾、騰訊、太保及建行。

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