港股直擊 即巿股評

美國國債孳息曲線倒掛惡化，隔晚美股先挫後回穩。另外，據報中方在中美貿易談判中提出「空前建議」，港股期結日先低後高，跑贏外圍。

恒指低開65點，甫開曾挫169點，見28588點全日低，之後拗腰倒升，上午曾升11點見半日高，中午升7點，午後初段回軟，不過中後段走勢改善，曾升88點，見28816點為本周高。恒指最終收報28775點，升46點或0.2%，三連升累升251點或0.9%。

國企指數報11294點，跌10點或0.1%。

大市成交額921.65億元。

今日為3月期指結算，4月期指收市升50點或0.17%，報28765，低水10點。

A股尾段走軟，滬指收市挫0.92%；深成指跌0.65%。亞太股市以日本表現較差，日經225指數今日收挫1.61%。

路透引述美國官員透露，美中貿易談判討論的所有領域均取得進展，強制技術轉讓等敏感問題取得空前進展，雙方以一種之前從未想過的方式討論強制技術轉讓，包括整體範圍和具體細節。美國貿易代表萊特希澤(Robert Lighthizer)和美國財長努欽(Steven Mnuchin)今日抵達北京，中美將一連兩日進行第八輪高級別經貿磋商。

歐洲三大股市最新造好；美國道指期貨最新升21點，報25681。

藍籌股方面，友邦(01299)升0.1%；平保(02318)升0.5%；聯通(00762)升1.8%。本地地產股領前，領展(00823)漲3.2%；新世界發展(00017)升2.2%；九倉置業(01997)升2.3%；恒地(00012)創逾一年高，收市升0.5%。相反，騰訊(00700)跌0.2%；建行(00939)去年業績遜預期，跌0.6%；國壽(02628)末期息減六成，股價跌0.5%。

焦點板塊

內房股：熱炒股回吐，市前錄大手成交的金茂(00817)吐3.3%，全日成交急增至15.74億元；龍湖(00960)吐2.5%；時代中國(01233)跌1.3%。另外，恒大(03333)再跌1.3%。相反，萬科(02202)擬折讓5%配股籌78億，曾飆7.5%，收市僅升1%；今日公布業績的融創(01918)升0.7%；花樣年(01777)去年少賺37%，股價挫11.6%後拗腰高收0.6%。物管股方面，永升生活(01995)、中海物業(02669)和新城悅(01755)再創新高。

食物及飲品製造商：蒙牛(02319)去年多賺48.6%勝預期，急升5.5%；康師傅(00322)漲4.9%；中糧肉食(01610)升3.4%；中國食品(00506)升3.3%；海底撈(06862)獲高盛續叫買，股價再創新高，收市升4.1%；同系頤海(01579)亦破頂，高收0.8%；周黑鴨(01458)升6.3%；現代牧業(01117)升5.9%；日清食品(01475)升3.8%。

航空股：國航(00753)去年多賺1.47%，中金指表現勝預期，升AH股目標，股價升3.6 %；南航(01055)升1.2%；東航(00670)升1.1%。昨日回吐的國泰(00293)漲2.7%。

焦點股份

中興通訊(00763)：去年虧損69.84億元人民幣，但預期今年首季扭虧，賺8億至12億元人民幣，股價飆9.4%，成交額逾10億元；其A股(000063.SZ)漲停。

海爾電器(01169)：股價挫10.6%，成交額6.54億元。集團去年多賺13.74%，滙證最新把海爾電器評級由「持有」下調至「減持」。

比亞迪(01211)：去年盈利倒退31%，加上續受內地削減新能源汽車補貼影響，股價挫4.3%，其A股(002594.SZ)挫3.55%。

新股：康希諾生物(06185)收報34.7元，較招股價飆57.7%，成交額8.2億元，不計手續費一手賺2540元。新東方在綫(01797)收報10.2元，與招股價持平，成交額6.99億元。

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