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今日 17:17 港股直擊 中國財經 重要通告

工行全年多賺4% 不良貸款率降

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工商銀行(01398)公布，截至去年底止全年股東應佔利潤2976.76億元(人民幣‧下同)，按年增4.06%。每股盈利0.82元。

工行末期息每股派0.2506元，較2017年增加4.07%。

期內，淨利息收入5725.18億元，按年增9.66%。淨利息差和淨利息收益率分別為2.16%和2.3%，分別上升6個基點和8個基點。

工行去年非利息收入1526.03億元，按年下降0.64%，佔營業收入的比重21%。其中，手續費及佣金淨收入1453.01億元，升4.1%，其他非利息收益73.02億元，下跌47.7%。

去年，該行計提各類資產減值損失1615.94億元，按年增長26.5%。其中計提貸款減值損失1473.47億元，增長18.7%。

截至去年底，工行不良貸款2350.84億元，增加140.96億元，不良貸款率1.52%，下降0.03個百分點。貸款減值準備餘額4131.77億元；撥備覆蓋率175.76%，提高21.69個百分點；貸款撥備率2.68%，提高0.29個百分點。

去年底，核心一級資本充足率12.98%，按年升0.21個百分點；一級資本充足率13.45%，升0.18個百分點；資本充足率15.39%，升0.25個百分點。

下載港交所通告原文

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