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電視廣播(00511)及香港寬頻(01310)宣布，擴大策略性合作範疇至企業市場，為雙方企業客戶送上高達合約服務費50%的廣告或Digital Marketing方案或電訊服務優惠。

由下月起，香港寬頻企業方案的寬頻、流動通訊、話音、雲端、數據、數據設施及系統整合等指定服務的新客戶，可獲高達服務合約總額50%的現金券，用於支付在myTV SUPER AD Booking MANAGER平台上投放的廣告，或Big Big Channel的Digital Marketing方案。

同時，企業於myTV SUPER平台投放廣告，或使用Big Big Channel的Digital Marketing方案，將可獲價值相等於廣告費或Digital Marketing費用總額50%的現金券，用於繳付新選用的香港寬頻企業方案指定服務的月費。

香港寬頻持股管理人及執行副主席楊主光表示，雙方提供的優惠，不但有助企業客戶高效營運及推廣其品牌，同時為香港寬頻及無綫電視帶來無限商機，達至三贏局面。

無綫電視執行董事及集團行政總裁李寶安指出，香港寬頻是一直信賴的合作夥伴，是次深化合作延伸至企業範疇，各自發揮所長，擴闊雙方的客戶群，開拓新市場。