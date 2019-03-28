港股直擊 即巿股評

隔晚美股高開低走，道指盤中更曾跌逾200點，喺美債孳息曲線倒掛惡化情況下，市場憂慮經濟衰退，再加埋米字旗國脫歐仍然膠著，都係一拖再拖，股市又邊有法子發力上。至於港股呢，周一裂口低開急跌完，彈番兩日後，今日反覆靠穩。恒指低開65點，一度跌169點，見28588點半日低位。不過呢幾日大市喺28500-28600點有不俗支持，曾倒升11點見過半日高位28739點。中午恒指報收28736點，升7點；國指則跌12點。

重磅股又係咁上下，依然係跟住業績炒，蒙牛(02319)去年盈利騰勝預期，半日股價升7%，係藍籌股中嘅冧巴溫。至於建行(00939)派成績表無驚喜兼有少少差過預期，而派息亦平平無奇，股價受壓半日跌近1%。陀地地產股表現較好，除咗係樓價經過幾個月調整之後，再度回春，兼且美國聯儲局已表示今年內唔加息兼暫停縮表，喺低息環境兼資金充裕下，樓價高居不下。

表現理想嘅又豈止陀地地產股，內房股亦因為業績理想熱炒，再加埋北大人要穩住經濟，其中一個重要任務就係保住樓市，事實上大部份內房股嘅業績都交足功課。除咗內房股充滿力量，一眾物管股高處未算高，啱啱出咗業績嘅彩生活(01778)業績都算對辦，不過阿媽花樣年(01777)舊年少賺37%。股價半日跌逾5%，彩生活早前股價曾低見接近5元水平。其實相對其他物管股，彩生活走勢較為落後，但質地唔比其他物管股差，加上對阿媽花樣年嘅依賴亦相當有限，未來透過收購可保持增長，為公司注入更大盈利動力，守得住5元呢個位，彩生活應該仲有一浸炒上。

至於去年被美國玩到謝嘅中興通訊(00763)，雖然去年勁蝕9.84億元人仔，但預期今年首季可扭虧為盈，賺8至12億元人仔，股價半日升一成，A股當然係漲停。其實中興熱炒，反映資金對5G概念股仍念念不忘，只係之前5G概念股炒到出出地煙，物極必反下自然要調整。

今日期指結算，喺三點之前未定個結算價之前，大市都唔會有太大波動，至於三點鐘後表現，要睇歐美股市會否插水。不過睇番牛熊證街貨變化，呢兩日熊加牛減，大戶周一鋸完大牛扒，呢兩日又大大塊熊掌炆煮中。一旦中美新一輪貿易談判稍稍轉嚟利好消息，足以夠好友借題發揮，講到底，做淡都係無着數。

麥狄文

(徐狄怡 ‧ 證監會持牌人‧ 大錦證券有限公司董事)