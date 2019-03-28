港股直擊 即巿股評

美國國債孳息曲線倒掛惡化，隔晚美股先挫後回穩。港股連升兩日後，今早反覆靠穩。

恒指低開65點，甫開曾挫169點，見28588點半日低，之後拗腰，曾倒升11點，見28739點半日高。恒指中午收報28736點，升7點，大市成交額490.34億元。

國企指數報11292點，跌12點或0.1%。

A股半日個別發展，滬指跌0.26%；深成指升0.34%。

藍籌股方面，蒙牛(02319)去年多賺48.6%勝預期，半日急升7%，為表現最好藍籌；平保(02318)升0.7%；聯通(00762)升2.2%。本地地產股領前，新世界發展(00017)升2.1%；領展(00823)升1.2%；九倉置業(01997)升1.3%。相反，騰訊(00700)跌0.7%；建行(00939)去年業績遜預期，跌0.9%；恒安(01044)跌1.9%。

焦點板塊

內房股：熱炒股回吐，金茂(00817)吐4.7%，市前有大手成交，半日成交急增至10.75億元；龍湖(00960)吐2.7%；時代中國(01233)跌1.8%；中海外(00688)跌0.7%；花樣年(01777)去年少賺37%，半日挫5.8%。另外，恒大(03333)再跌2.3%。相反，萬科(02202)擬折讓5%配股籌78億，曾飆7.5%，半日僅升1.4%；今日公布業績的融創(01918)升0.5%。物管股方面，永升生活(01995)、中海物業(02669)和新城悅(01755)今早再創新高。

航空股：國航(00753)去年多賺1.47%，中金指表現勝預期，升AH股目標，股價半日升3.1%；南航(01055)升1.8%；東航(00670)升1.3%。昨日回吐的國泰(00293)半日漲3.3%。

焦點股份

中興通訊(00763)：去年虧損69.84億元人民幣，不過預期今年首季扭虧，賺8元至12億元人民幣，股價半日飆一成；其A股(000063.SZ)漲停。

海爾電器(01169)：半日挫10.6%。集團去年多賺13.74%，滙證最新把海爾電器評級由「持有」下調至「減持」。

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