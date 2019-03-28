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今日 10:55 即巿股評 港股直擊

【輪證贏家】友邦牛上望「下降通道」頂

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睇牙原來真係好貴，仲要一般公司嘅醫保同自己本身買嘅醫保係唔包(原來牙保係另外買嘅)，今次真係上咗寶「貴」嘅一課。

為咗「小珊妹牙科基金」，應付往後呢幾個月嘅醫藥費，都係睇緊啲隻友邦(01299)先。噚日下晝大約1點45分，見到友邦5分鐘圖嘅SlowSTC(14,3)落到去超賣水平，呢個時候就將噚日揀咗出嚟嘅友邦牛(58947)推落場，當時做緊$0.04。喺下晝2點25分時見到友邦5分鐘圖嘅SlowSTC(14,3)由超賣上返去超買水平時，心諗：(58947)咁快就可以收工？但再望望當時友邦個價同買入嗰時分別不大，都覺得古怪，唯有望多兩眼啦。尾市時見恒指一度升逾200點，拿拿聲開隻友邦出嚟望吓有無跟市上啦，果然有料到，雖然友邦5分鐘圖嘅SlowSTC(14,3)只係上到中軸至超買水平，但圖上見到個支大陽燭真係可遇不可求，當時(58947)高低位做過$0.047/0.046，拉個平均數$0.0465作為賣出價，一個下晝就有16.25%嘅賺幅，都夠我收市後去睇專科一次啦。

若然噚日無走到隻(58947)，唔緊要，今日恒指雖然見下行，但友邦就逆市造好，依家10點17分，同事關心完我啲牙之後，見友邦逆市升0.5%，做緊$76.75。日線圖上SlowSTC(14,3)%K線升穿%D線，同時友邦噚日亦全數補回星期一(3月25日)嘅下跌裂口。

呢個三連升嘅格局當然靚仔啦，但依家開始要小心嘅係上方條10天線($77.1)(而10天線同20天線($77.38)差無幾，順便穿埋嘅話就暗示住友邦由保歷加下降通道上返去上升通道)，若然上得到嘅話，再下一個上望位就係友邦「下降通道」嘅頂部啦。

本身注碼大嘅可以趁依家(10點26分)友邦5分鐘圖嘅SlowSTC(14,3)上到嚴重超買時走(58947)，依家見做緊$0.05，多過噚日添！如果係小注而你又有耐性嘅話，就索性上望「下降通道」頂，約$78。咩話？你無貨？(58947)仍然可以幫到你。

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界，《鐘擺戰略贏港股》作者。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

電郵：[email protected]；Weibo[下半part]：#Gladyshan#

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