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今日 09:35 港股直擊 即巿股評

【異動股】折讓5%配股 萬科仍漲2.4%

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萬科(02202)折讓5%配售新H股，但今早卻逆市造好，一度高見32元，漲2.4%，現造31.95元，仍升2.2%，成交金額3230萬元。

集團計劃按每股29.68元，配售2.63億股新H股，佔擴大後全部已發行H股16.67%，配價股比上日收市價折讓5%。

估計所得款項淨額77.8億元，用作償還境外債務融資，由於受限於相關法規、規範性文件或監管機構對所得款項使用的其他要求，故集資將不會用於住宅開發。

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