港股直擊 即巿股評

市場仍然憂慮全球經濟前景，港股預託證券(ADR)預示今日期指結算日或低開近百點，大型內銀股業績公布後表現受關注。

隔晚美股又因全球經濟憂慮而再度下挫，美國國債孳息曲線倒掛惡化，加劇衰退恐慌。道指曾挫逾兩百點，收市僅跌34點或0.13%報25625點；標普500跌0.46%報2805點，納指跌0.63%報7643點。亞馬遜、谷歌、Facebook及微軟均跌1%。蘋果則漲0.9%，美國國際貿易委員會駁回高通對蘋果侵權訴訟。

周三美國10年期國債收益率下降至2.386%，創2017年12月15日以來的最低水平。自上周五3個月期美債與10年期美債收益率出現倒掛以來，美國國債收益率的變動備受投資者關注。國債收益率倒掛，通常被視為是經濟衰退的早期預警訊號。

歐洲經濟增長放緩的可能性亦令投資者感到擔憂。歐洲央行高級官員的鴿派言論、英國脫歐方案面臨新的投票、以及對歐洲經濟前景的憂慮推動了歐洲國債的買盤。

德國央行最新以-0.05%的收益率發行了24.33億歐羅的債券，為2016年以來首次發行負收益率國債。德國10年期國債收益率上周五一舉跌破零關口，跌至負區間，最新再跌3.6個基點報-0.051%，續創2016年以來新低。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，造價普遍低於港股上日收市價。滙控(00005)ADR折合港元計收報63.81元，較本港上日收市低4仙；騰訊(00700)ADR收報353.03元，低1.57元；國壽(02628)ADR收報20.38元，低7仙。紐約期油收跌0.9%，中海油(00883)ADR收報14.2元，低0.16元；中石油(00857)ADR收報5.1元，低1仙；中石化(00386)ADR收報6.25元，低5仙。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報81.38元，高1.08元；聯通(00762)ADR收報10.23元，高0.11元；中電信(00728)ADR收報4.44元，低1仙。

ADR港股比例指數報28630，較周三恒指收市低97點或0.34%。恒指昨收報28728，升161點或0.56%。短期支持參考50天線約28290點附近水平。美國道指期貨最新下跌超過100點。

焦點股份

建行(00939)：公布去年盈利2546.55億元(人民幣‧下同)，按年增長5.11%，每股盈利1元，派末期息30.6分。期內淨利差為2.18%，上升8個基點。該行同時公布，王祖繼因年齡原因，已提出辭任副董事長、執行董事、行長等職務。

國壽：去年盈利113.95億元(人民幣‧下同)，按年下跌64.67%，每股盈利0.39元，派末期息16分。

蒙牛(02319)：去年盈利30.43億元人民幣，按年增長48.6%；派末期息18.1分。期內收入按年升14.66%。

中興通訊(00763)：去年全年虧損69.84億元人民幣，每股虧損1.67元，不派末期息。期內營業收入按年跌21.4%。公司預期今年首季盈利介乎8億元至12億元人民幣，去年同期則錄得虧損54.07億元，主要是去年遭美國商務部罰款10億美元，以及因銷售禁令導致的經營損失、預提損失。

華電國際電力(01071)：去年純利14.46億元人民幣，按年上升2.32倍，派末期息人民幣6.6分。

中國國航(00753)：去年純利73.51億元人民幣，增長1.5%，每十股派息1.0328元人民幣。

中國重汽(03808)：去年盈利43.45億元人民幣，按年上升43.72%，派末期息64港仙。期內收入增長11.41%。

北京汽車(01958)：去年盈利44.29億元人民幣，按年增長96.62%，每股盈利55分，派末期股息19分。期內收入升13.2%。

香港中旅(00308)：去年股東應佔溢利6.87億元，按年下跌40.1%，不派末期息。

海通證券(06837)：去年盈利52.11億元人民幣，按年減少39.5%，派末期息人民幣15分。

信德集團(00242)：去年盈利46.47億元，按年大增2.2倍，每股盈利153.4仙；派末期息10仙及特別股息6仙，合共派息16仙。

今日有多家公司公布全年業績，藍籌有工行(01398)，另外融創中國(01918)、青島啤(00168)、北京控股(00392)、呷哺呷哺(00520)、中通服(00552)、創維數碼(00751)、永利澳門(01128)、中遠海運港口(01199)、華虹半導體(01347)、中國中車(01766)、金隅(02009)、中鋁(02600)、保利協鑫(03800)及洛陽鉬業(03993)等之業績亦受券商關注。