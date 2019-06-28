即巿股評 港股直擊 中國財經

恒指昨天跟隨A股造好，反彈161點，收報28728點。內地四部委公布新能源汽車新補貼政策，變相削減補貼，汽車股未能跟貼升市，表現參差，投資者在選股上需要花多些心思。

內地汽車行業去年呈兩極化局面，汽車產量和銷售分別為2780.9萬輛及2808.1萬輛，按年減少4.2%和2.8%，是20多年來首次年度產銷齊倒退。然而，新能源汽車產銷則大幅上升59.9%及61.7%，達127萬輛和125.6萬輛；其中純電動乘用車與插電式混合動力乘用車產銷更分別勁增逾六成及1.4倍。

內地汽車整體消費轉弱，新能源汽車仍然能夠交出亮麗成績表，主要是依靠中央多年來大力支持，從技術創新、研發生產、購置補貼、稅收優惠、推廣使用、市場准入以至安全監督等推出多項措施，促進新能源汽車市場高速增長。

可是，隨着行業規模愈來愈大，問題逐漸浮現，例如長期執行補貼政策導致企業產生依賴，影響競爭力；部分地方投入欠積極，充電等配套基礎設施不健全，也成為制約發展的關鍵因素；地方繼續存在保護主義，不利形成統一、公平的競爭環境，窒礙產業「做大做強」。

因此，財政部、工業和信息化部、科技部、國家發改委日前公布，進一步完善新能源汽車推廣應用財政補貼，決定從提高純電動乘用車續航里程、動力電池系統能量密度要求，以及循整車能耗水平等方面着手，加快產業優勝劣汰。

在續航上，純電動車補貼門檻提升到250公里，而400公里以上的乘用車補貼為2.5萬元人民幣。此外，純電動車動力電池的能量密度要求不可低於125Wh/kg，最高標準仍是160Wh/kg。至於能耗，整車能耗比去年規定門檻提高35%以上的車型，可按最多1.1倍補貼，插電混能乘用車補貼則降至1萬元人民幣。

因應新能源汽車的新補貼政策正式落地，據估計，補貼金額將較去年削減50%至60%，附【圖】所見，今年總補貼預算約311億元人民幣，比2018年下降176億元人民幣(或36%)。

新政策內容大致符合預期，減補貼未致拖累車股顯著回落。而在3個月過渡期內車輛續可按去年標準的特定比例獲補貼，料促使部分消費者提前購車，新能源汽車銷售有機會急升，到第三季新措施正式實行，價格開始調整，銷售或會放緩。

值得留意的是，中央減少新能源汽車補貼，相信是看到產業日趨成熟，期望藉新政策迫使車企專注於技術升級以降低成本，或者直接把成本轉嫁予供應鏈及客戶，有利行業優化。

新能源汽車龍頭比亞迪(01211)通過汽車銷量增長及控制成本等回應；其在電池技術上具領先優勢，預料可對車型能效進行調節。

另外，廣汽集團(02238)的新能源汽車業務投入較快，亦受惠於新政策。兩股昨天下挫，反而是吸納機會。

信報投資研究部

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