重要通告 港股直擊

長城一帶一路(00524)預期，截至去年12月底止，將錄得除稅後淨虧損。

該公司稱，去年錄得虧損，主要原因是難以收回一間附屬公司的應收款項，導致期內就該等應收款項產生一次性減值虧損。