港股直擊 即巿股評

港股連升兩日，恒指低開2點，開市後一度轉跌15點，低見28551點，但內地股市回勇，港股止跌回升，更重上28700關，尾市一度升至214點，高見28781，但U盤時段被質低，最終恒指收報28728，升161點或0.56%。

全日有18.02億元北水淨流入。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)

個別內房熱炒，融創中國(01918)有1.56億元淨買；合景泰富(01813)有1.24億元淨入。相反，中國恒大(03333)績後逆市挫3.3%，全日有3385萬元淨流出；金茂(00817)有1934萬元北水淨走；佳兆業(01638)績後挫9.4%，有782萬元北水淨走；「仙股」嘉年華(00996)續彈，有524萬元淨流出。

中資金融股方面，新華保險(01336)有4459萬元淨流入；平保(02318)有5258萬元淨流入。相反，太保(02601)有1億元淨流出；農行(01288)有4031萬元淨走。

科技股方面，騰訊(00700)全日有4084萬元淨流出；金山軟件(03888)有1205萬元淨流入。

中車時代電氣(03898)去年多賺近4%，北水趁高走，有1.22億元淨流出。

淨流入較高股份有：萬洲(00288)續見追捧，再有9278萬元淨流入；青島啤(00168)有1.09億元淨流入。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為: 騰訊、融創、金茂、萬洲國際、青島啤、恒大、太保、平保、合景泰富及中車時代。

「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為: 新華保險、萬洲國際、騰訊、融創、金茂、恒大、嘉年華、佳兆業、金山軟件及農業銀行。