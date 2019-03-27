今日 17:39
重要通告
港股直擊
專業旅運(01235)公布，預期截至今年3月底止，全年盈利將大幅下降，去年同期該公司錄得盈利139.6萬元。
該公司稱，業績下降主要由於市況不利及競爭激烈，令收益減少。
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單看孳息易誤判 美國經濟甭太悲
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Regulators’ tough stance to make IPO sponsor role more demanding
Ko Tin-yau｜ EJ Insight
Airwallex吸7.8億變獨角獸 跨境支付平台 投資者星光熠熠
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