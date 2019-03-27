港股直擊 即巿股評

市場對債息倒掛憂慮暫時消退，美股道指連彈兩日，加上內地A股回勇，上證指數重上三千點大關，港股季結及期指結算前夕，昨日回升43點後，今日曾漲逾兩百點，兩日累漲204點或0.72%，重上28700收市。

恒指低開2點，報28564，開市後一度轉跌15點，低見28551點，但內地股市回勇，港股止跌回升，更重上28700關，尾市一度升至214點，高見28781，但U盤時段被質低，最終恒指收報28728，升161點或0.56%。

大市全日成交933億元。

國企指數報11305點，升73點或0.66%。

恒指上升股比例有55%，下跌股比例為45%，反映個股整體跟大市向好。

恒指即月期貨收報28685，升145點，低水43點，成交有17.92萬張。

藍籌股大致向好。騰訊(00700)、建行(00939)及友邦(01299)各升0.9%；平保(02318)走高0.5%；國壽(02628)漲1%，油價曾重返60美元關，中海油(00883)揚3.9%，為升幅最大藍籌；但滙控(00005)跌0.1%；中移動(00941)下滑0.5%；瑞聲(02018)也跌1.6%，為表現最差藍籌。

焦點板塊

航空股：今日公布業績的國航(00753)，全日揚5.4%，跑贏一眾國企指數成分股；南方航空(01055)也漲4.8%；東航(00670)則升3.9%；國泰(00293)以49.3億元向海航收購香港快運(HK Express)全部股權，股價先升後跌，收挫2.5%。

物業管理股：多隻仍保持強勢，中海物業(02669)、永升生活(01995)、新城悅(01755)及奧園健康(03662)再創上市新高，收市分別升3.4%、2.2%、7.8%和4.8%；至於彩生活(01778)也炒高9.1%；碧桂園服務(06098)則升3%。

汽車股：內地過渡期後撤新能源車補貼，個別汽車股受壓，比亞迪(01211)跌2.4%；廣汽(02238)下滑0.2%；華晨(01114)去年多賺33%，股價仍跌1.1%；但吉利(00175)微升0.1%；長汽(02333)升2%；北汽(01958)漲4.1%。

焦點股份

金山軟件(03888)：去年純利按年暴減88%，惟大摩料劍網III手機遊戲，有望帶動今年手機遊戲收入增長75%，更是同業中最快，故將目標股價由15元升至18元，全日抽高12.5%。

中國恒大(03333)：去年純利增長五成三，但不派末期息，股價今早低開3.3%，曾挫5.2%，低見25.6元，收市只跌3.3%，成交11.7億元。

世茂房地產(00813)：去年多賺12.7%，全年派息合共1.2元，按年多兩成，收市抽高8.4%。

中車時代(03898)：去年淨利潤26.12億元人民幣，符合市場預期，每股派末期息45分，全日飆6.8%。