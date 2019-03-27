即巿股評 港股直擊

港股第一季快將結束，恒指期內暫時累漲一成一，3月份暫時累升只有100點，一日未跌穿3月8日低位28201，在50天線前日升穿250天線的「終極金叉」支持下，港股4月份仍有望在上升通道內發展。A股方面，阿爺一定睇實，適時會有國家隊進場，5天、10天及20天線將繼續「扭花」，要等埋下面條50天線向上交滙，才有機會展開第二波升勢，全年仍然樂觀對待。

港股主板、創板及ETFs合計共2600隻股份，首季只有918隻即三成半股份能夠跑贏恒指，反映大市升勢不全面，揀股難度高，投資組合能與恒指同步已不錯。整個第一季板塊輪動變化甚速，由先初的中資券商股及5G概念股，到本地地產股及最近的內房股，真係要識跟勢走，唔對路要作5%止蝕，唔好唔識認輸。

放榜股之中，太古A(00019)及太古B(00087)派息及核心盈利增長令市場眼前一亮，股價急升呈牛陣均線，今日借國泰(00293)回吐略為整固，逢回收集。二三線地產股收集嘉華(00173)，貪估值低兼收入有保障，同樣等在10天線水平買。

重機股受惠「國六」排放標準，加上正處旺季，近期炒得精采，重汽(03808)是過去12個月表現最好的恒生綜合指數成分股，亦是均線近期排出牛陣，今日放榜後仍可跟進。

我會留意今日放榜的信德(00242)，估值低殘，看集團是否有計劃釋放價值及重啟回購，今日收升3.2%。

羅崇博 (杜比)