即巿股評 港股直擊

隔晚美股做好，三大指數上升，而一直抽住港股後腿嘅A股，今早亦見反彈，港股當然要爭爭氣氣。恒指今早略為低開2點，開市後曾跌15點，見過28551點半日低位，不過A股向好帶動下，港股拗腰回升，一度升188點，見28755點半日高位。中午恒指報收28717點，升150點；國指11318點，升87點。

港股喺周一出現利好中線發展嘅終極黃金交叉，即50日線(28203點)升破250日線(28180點)後，即時反應係受外圍拖累，裂口低開插水先，不過連續兩日恒指都守住喺28500點水平，今日即隨A股及隔晚美股做好彈彈先。

重磅股方面，騰訊(00700)仍然跟住大市浮沉，又係守住350元呢個支持位，半日彈番1.3%，報收355.8元。建行(00939)派成績表跟隨大市反彈，預咗內銀股業績唔會有驚喜，反而派息多少先係內銀股吸引之所在。要數呢期持續跑贏大市嘅重磅股，陀地地產股呢個板塊，派完成績表後普遍有升有息，長實集團(01113)及恒地(00012)分別創10個月及逾一年新高，兩大地主喺交棒後，似乎股價都有唔錯表現，超人跟四叔可以安樂退休。

至於業後嘅內房股個別發展，承諾維持派高息嘅合景泰富(01813)以及全年增派兩成年息嘅世茂(00813)股價做好，兩者均以息誘投資者，股價半日分別升4.9%及7.2%，不枉阿Man一直最鍾情呢兩隻內房股。相反純利增長逾五成，但唔派末期息嘅恒大(03333)趕客，股價半日跌3.7%，值得留意係恒大負債數目巨大甚為嚇人，喺甚多內房股中，其負債比率可以話數一數二高。

阿Man呢段時間一直力捧物管股，除咗係物管股現金流強勁，輕資產所以負債較低，兼且未來增長空間仍可觀，所以一直建議要逢低收集及持有物管股。今日又有物管股破頂，包括永升生活(01995)、中海物業(02669)及新城悅(01755)，呢批物管股勝在無蟹貨，而且貨源主要納入強中手，街貨買少見少，股價自然升完可以再升。

之前5G概念炒得火熱，另一個有機會熱炒嘅概念板塊係核電股，由於內地環保意識逐步加強，中國政府亦傾向使用潔淨能源，有利行業發展。基於內地對清潔能源渴求，憧憬中央將重啟新核電站審批，從而釋放行業成長空間。至於牌照方面，目前中國只有三張核電牌照，預期業內龍頭中廣核電力(01816)仍能保持一定壟斷優勢。加上喺預期消納政策及市場化交易電量規模擴大驅動下，集團未來整體盈利規模有望好轉，營運裝機容量及核電利用時數有望穩步提升，值得留意。

明日就係期指結算，阿Man早預期結算前指數上落唔大，暫時喺28500至29000之間上落，至於結算過後係好係醜，中美貿易最新一輪談判結果將會係關鍵。

麥狄文

(徐狄怡 ‧ 證監會持牌人‧ 大錦證券有限公司董事)