擾攘接近兩年(由2017年5月至2019年3月)的針對總統特朗普「通俄門」調查有了結果。美國司法部長巴爾(William Barr)3月24日向國會提交的通俄案特別檢察官米勒(Robert Mueller)的調查報告摘要顯示,沒有證據確認特朗普競選團隊與俄羅斯勾結以干預2016年美國總統大選。報告摘要指出,俄羅斯政府透過社交網發布假新聞,並且黑客(hacker)盜取民主黨及候選人希拉莉競選團隊的電子郵件,然後在維基解密公開,從而干預美國大選,但沒有證據顯示任何美國人或特朗普競選團隊成員與俄羅斯合謀。

至於特朗普(當選總統後)有沒有妨礙司法公正的調查,米勒從特朗普是否試圖干涉聯邦調查局(FBI)偵查白宮內閣成員、向司法部施壓要求結束通俄調查等方面着手,最後認為相關行為在法律及事實角度屬於「困難議題」,不能證明特朗普有罪,但也不能證明他無罪,因此列出正反兩面證據。巴爾和包括副司法部長等的司法部官員商討並徵詢相關人士意見後,一致認為根據米勒的通俄案調查報告,不足以起訴特朗普妨礙司法公正。巴爾強調,並沒有將「在任總統享有免起訴特權」列入考慮因素。

米勒經過差不多兩年的調查也找不到特朗普競選團隊勾結俄羅斯的證據,在妨礙司法公正方面,巴爾將「疑點利益歸於被告」也實屬中肯的決定,米勒的調查報告不啻還特朗普一個公道。一直指責「通俄門」調查是獵巫行動的「侵侵」亦迅即在Twitter強調已完全洗脫嫌疑;他又向記者表示,通俄調查是「已失敗的非法打壓」。

侵侵去年10月接受CBS《六十分鐘時事雜誌》訪問時有感而發:我以前經常講,最強悍的是曼哈頓的地產商人,現在我覺得他們只是小兒科(I always used to say, the toughest people are Manhattan real estate guys. Now I say they’re babies.)。主持人插口問誰最強悍?侵侵答道:最強悍的是政客。政壇是最狡詐、惡毒的世界,充滿謊言和欺騙(The political people. This is the most deceptive, vicious world. It’s full of lies, deceit and deception.)。參選總統時仍是政界素人的侵侵,多次不諱言與俄羅斯關係良好,政治敏感度顯然不及格,與民主黨政客玩政治確實未夠班,才弄到被「通俄門」煩了近兩年。

回到港股,周二恒指高開154點,早段升至28701水平即反覆回落,午市最低跌至28435點,收報28566,微升43點或0.15%。

恒指周一裂口急挫2.02%,大幅跌穿10天和20天線,昨天仍乏力反彈,主板成交則降至883億元的2月11日以來最低水平,估計是投資者在3月期指期權周四結算之前暫時離場觀望。老徐上周追沽的29000點期指call(見3月25日「搏拳實錄」),全數278點期權金應可實食冇黐牙。

老徐