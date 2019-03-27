港股直擊 即巿股評

隔晚美國三大指數向上，加上滬指半日收返三千關，港股今早亦反彈。

恒指低開2點，甫開曾跌15點，見28551點半日低，之後拗腰反彈，曾升188點，見28755點為本周高位。恒指中午收報28717點，升150點或0.5%，大市成交額494.96億元。

國企指數報11318點，升87點或0.8%。

A股反覆靠穩，滬指返三千點，半日升0.55%；深成指升0.67%。

藍籌股方面，騰訊(00700)回升1.3%；建行(00939)升0.6%；平保(02318)升0.8%；友邦(01299)升0.6%；長實集團(01113)創逾十個月高，半日升1.4%；恒地(00012)創逾一年高，半日升0.8%；中海油(00883)升3%。相反，吉利(00175)跌1.8%；瑞聲(02018)跌1.5%。

焦點板塊

內房股：世茂房地產(00813)全年派息多兩成，半日飆7.2%；龍湖(00960)尋頂，半日飆5.8%；時代中國(01233)和奧園(03883)亦創新高；中海宏洋(00081)升4.1%。物管股方面，永升生活(01995)、中海物業(02669)和新城悅(01755)破頂。不過，中國恒大(03333)去年純利增長五成三，不過不派末期息，股價半日挫3.7%；佳兆業(01638)去年少賺一成六，半日挫7.3%。

食物及飲品製造商：海底撈系績佳領漲，海底撈(06862)去年多賺六成，半日升1.5%；同系頤海國際(01579)去年多賺98.6%，股價創新高，半日升10.8%。中糧系方面，中糧肉食(01610)彈4.6%；中國食品(00506)彈4.9%。另外，達利食品(03799)去年多賺8.3%，半日升3.4%；青島啤(00168)升4.4%；潤啤(00291)升2.3%；H&H(01112)升3.3%；現代牧業(01117)升8.4%。不過台資食品股回吐，康師傅(00322)吐3.1%；統一(00220)跌2.7%。另外，今日公布業績的蒙牛乳業(02319)跌0.8%。

焦點股份

國泰(00293)：以代價49.3億元，向海航收購香港快運(HKExpress)全部股權。今早先升後跌，半日倒挫2%。

中車時代電氣(03898)：半日飆7%。集團去年淨利潤26.12億元人民幣，符合市場平均預期，按年上升3.53%。

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