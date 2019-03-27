市場擔心供應不足，隔晚油價回勇，紐約5月期油反彈1.9%，推動石油股造好，三桶油以中海油(00883)表現最叻，現升2.9%，成交有2.8億元。
至於中石化(00386)也漲0.3%；中石油(00857)則漲1.4%。
油服股表現更醒，海隆(01623)抽高5.2%；宏華(00196)揚4.8%；華油能源(01251)漲3.2%；安東油田服務(03337)漲1.7%；中海油田服務(02883)則升0.1%。
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至於中石化(00386)也漲0.3%；中石油(00857)則漲1.4%。
油服股表現更醒，海隆(01623)抽高5.2%；宏華(00196)揚4.8%；華油能源(01251)漲3.2%；安東油田服務(03337)漲1.7%；中海油田服務(02883)則升0.1%。
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