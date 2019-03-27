即巿股評 港股直擊

噚日早咗收工走去睇牙，獻出我人生第一次「被補牙」比個牙醫之後，佢同我講：嗯...你要去一去牙周治療專科度睇下。我心諗：乜牙醫唔係已經專科啦咩？就連我今朝坐車同戰友Jack whatsapp、返到公司同事問我噚日睇醫生睇成點，我和盤托出所有嘢之後，大家都一齊有呢個疑惑：乜牙醫唔係已經專科啦咩？Anyway，呢個問題問一萬次都無用，因為我點都要睇；我只係想知保險有無得Claim牙科啫，一陣打去問吓agent叔叔先。

喺未知有無保險Claim之前，就唯有當自己100%比晒啦，咁就真係要勤力啲搵返啲醫藥費啦。依家10點7分，恒指由今朝開市微跌2點，到依家升63點，做緊28630。開恒指牛熊證街貨圖，見下方牛證最貼價28400至28499點，本身噚日見到有過千張期指，但依家就得返938張，咁好明顯就係大家見到噚日個市升百零點開市，成功博到大裂口下挫後嘅技術性反彈啦，然而呢個位仍然都係重貨區嚟嘅。

至於上方熊證最貼價都仲係29000至29099點，呢度有相當於1266張期指，今日見比噚日仲多咗636張添，都應該係大家博個市是時候轉勢，所以將積聚咗成季嘅買淡嗰度氣，今鋪爆發都未定。不過，牛熊中間位就大約係28750點，而依家個市(10點16分報28620點)同呢個中位數相差130點咁大把，我都係繼續睇返隻友邦(01299)算啦。

噚日喺[下半part]度講過，比多少少時間友邦測試條保歷力通道底部倒底有無承托力，今日友邦股價再升多少少，將星期一(3月25日)個下跌裂口收窄中，而上方20天線($77.432)今日跌穿10天線($77.23)，短期「死亡交叉」出現；但同時，此前「雙頂」完成後至今嘅走勢，已經出現咗一道「下降通道」，咁啱依家個位就係處於「下降通道」底反彈咗兩日。

如果友邦係處於一浪低於一浪嘅走勢運行嘅話，對於我哋炒輪證嚟講，咁就可以按圖索驥咁用條「下降通道」做Call/Put做trade。乃念SlowSTC(14,3)有跌定跡象，且DMI嘅+DI亦底位反彈中，友邦牛(58947)，收回價$72.8，吼5分鐘圖見超賣時小注落獲，希望可以幫到「小珊妹牙科基金」。

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界，《鐘擺戰略贏港股》作者。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

電郵：[email protected]；Weibo[下半part]：#Gladyshan#