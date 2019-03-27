港股直擊 即巿股評

市場對經濟衰退的恐慌情緒略為緩和，不過港股昨日反彈乏力，上證指數更加失守三千點關，中資金融股業績受關注。

隔晚美股三大指數集體上升，不過尾市升幅收窄。道指最多升279點，收市升140點或0.55%報25657點，金融股造好。標普500漲0.72%報2818點，納指漲0.71%報7691點。美國貿易法官裁定蘋果侵犯高通專利，蘋果高開低走，最終收跌逾1%，高通收漲2.4%。投資者仍在關注美國國債收益率變動。

中概股收市漲跌不一，阿里巴巴跌0.37%，京東漲1.5%；趣頭條插14.4%，第九城市挫11.4%，獵豹移動跌7.7%，蔚來汽車跌7.4%。

美國3個月和10年期國債收益率連續第三個交易日倒掛，不過市場恐慌情緒已經逐漸緩和。經濟學家普遍認為，當前美國國債收益率倒掛並不必然意味着美國經濟將衰退，但預示聯儲局或將減息。

美國樓市數據偏軟，不及預期，美國2月新屋開工116.2萬戶，預期121萬戶；美國1月S&PCS20座大城市房價指數同比增3.6%，預期增3.8%，前值增4.2%。

在美國買賣上市的主要港股預託證券(ADR)價格，造價普遍高於港股上日收市價。滙控(00005)ADR折合港元計收報63.7元，較本港上日收市低0.2元；騰訊(00700)ADR收報351.8元，高0.4元；國壽(02628)ADR收報20.33元，高8仙。「三桶油」造好，中海油(00883)ADR收報13.98元，高0.16元；中石油(00857)ADR收報5.13元，高5仙；中石化(00386)ADR收報6.33元，高2仙。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報80.96元，高0.26元； 聯通(00762)ADR收報10.31元，高9仙；中電信(00728)ADR收報4.45元，高3仙。

ADR港股比例指數報28619，較周二恒指收市高53點或0.19%。港股經過周一急跌590點後，昨日收市僅彈43點報28566點。恒指短期阻力參考周一下跌裂口頂部28847點，支持位先睇50天線約28240點附近。內地股市昨日明顯跑輸，上證指數更加失守三千點關，明顯跌穿廿天線。

焦點股份

中國恒大(03333)：去年純利373.9億元人民幣，增長五成三，每股盈利2.849元人民幣，不派末期息。由於恒大與深深房重組，集團計劃於7月另行召開會議, 評估派付2018年度的末期股息。持有恒大近12億股權的華人置業(00127)認為，恒大於2018年的業績優於預期，對整體發展前景充滿信心，亦對未來派付股息感到樂觀，展望可為集團帶來可觀的投資回報。

海底撈(06862)：去年純利16.46億元人民幣，增長六成，每股盈利33分人民幣，末期息7.6港仙。

郵儲銀行(01658)：去年純利523.1億元人民幣，增長9.7%，每股盈利62分人民幣，每十股派息1.937元人民幣。

中信銀行(00998)：去年純利445.13億人民幣，增長4.6%，增幅五年最高，每十股派息2.3元人民幣。

世茂房地產(00813)：去年純利上升12.7%至88.35億元人民幣，每股盈利2.647元人民幣，派末期息70港仙。集團預期今年仍然能達到2100億元人民幣的銷售目標，較去年的銷售額增長兩成。

網龍(00777)：去年由虧轉盈，純利5.46億元人民幣，末期息15分人民幣。期內 遊戲業務收益增長四成二。

中國聯塑(02128)：去年純利24.92億元人民幣，增長8.7%，末期息20港仙。

鴻騰(06088)：去年純利2.34億美元，增加三成，末期息7港仙。

金山軟件(03888)：截至去年12月底全年賺3.89億元人民幣，按年倒退八成八，不派息。

今日有多家公司公布全年業績，藍籌有建行(00939)、國壽及蒙牛(02319)；另外，國航(00753)、江西銅(00358)、比亞迪(01211)、比亞迪電子(00285)、北控水務(00371)、北京汽車(01958)、東風(00489)、海爾電器(01169)、海通證券(06837)、中國重汽(03808)及華電國電(01071)、花樣年(01777)等之業績亦受券商關注。