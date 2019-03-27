即巿股評 港股直擊

版位有限，今期暫時不講個股，先來討論一下大市。

很多成功投資者，由於長期在投資市場打滾，隨著經驗的累積往往會產生一種市場直覺，而這種似曾相識的感覺往往比起長篇大論的研報更加有效。

例如索羅斯就講過他的背痛，每當他感覺背痛難忍時，往往就是市場趨勢有變的信號，並且屢試不爽。

筆者長期分析市場並且實戰操作亦有同感，市場轉勢往往是相似的配方，熟悉的味道。相信很多有經驗的投資者都會有此類似感覺。

當出現這種強烈的感覺時，往往可以把握機會重錘入市。

例如18年10月開始，各種周期數，形態，價格等分析均指向中期底部，因此呼籲逢低買入。

到了12月，美股走勢讓我極為不安，因此連夜發出多條信息多個圖表警告美股風險，結果暴跌如期而至。

可是12月過後，發現美股到達預期目標，可港股明顯出現支撐，各種分析支持下，唱好1月走勢。

1月過後，預判市場的反彈應當就是個大B浪，一個可以去到30000點的大B浪，結果近期高位已經十分接近。

年初反彈至本月，又開始見各大投行唱好股市，中國A股再現「大媽」開戶潮，基金集資一日秒殺百億，這些情緒指標的再次出現，總是那熟悉的配方和熟悉的味道……

上周19日我們就開始提出，3月21日的特殊性質，是日為春分，亦是滿月，同時各大吉星連接起來，泡沫之象無與倫比，這種情形下逢大跌就是底部，大漲配合利好往往就是頂部。而在年初發布的年報中，我們的評述是，吉星高掛卻又黑雲在旁，海市蜃樓雖魅力無限，卻最終將面對現實！

政府放水搞出的大龍鳳最終無法改變經濟低迷的現實。

是日又見美國三大股指出現頂背馳，動力出現背馳，利好過後，調整一觸即發了。

3月終究過去，4月如何呢？在年報中，4月依然有能力繼續在高位「折騰」一陣，然後才最終迅速降溫，一輪雞飛狗走之後，才再度拉高繼續吹泡沫，配合權貴之大計，發春秋大夢。

資本市場總有夢醒時分，熟悉的配方，熟悉的味道，逃不過的結局。

編按：作者施華格，時易網創辦人。曾任家族信託基金的投資組合經理、大行操盤手，鑽研循環周期、江恩理論、波浪理論超過10年，把理論融入實戰，擅長捕捉市場轉角，他會逢周三開市前於【周期論勢】分享市場看法