港股直擊

受市場憂慮環球經濟衰退影響，期指周一急挫。當天期指裂口低開576點後，開市初段跌幅曾擴大至662點，低見28422點，及後跌幅一度收窄至400點左右，報28683點；午後隨內地股市再急挫，最終全日大跌565點，收報28519點。

昨天期指高開低走，早市曾反彈逾200點，高見28755點，惟之後又受A股走弱影響而掉頭回落，午後更曾倒跌逾百點，至28410點，尾市再反彈，全日升21點，收報28540點。

今次觸發市場對經濟前景憂慮加深之主因，就是上周五晚出現美債3個月及10年期孳息曲線倒掛，至筆者昨天執筆時倒掛仍持續。

雖然從過往歷史來看，但凡美債3個月及10年期孳息出現倒掛，經濟衰退果真將在其後不久來臨， 不過，筆者對是次倒掛是否如以往一樣，能預示將出現衰退抱有懷疑。

首先，自2008年金融海嘯以來，全球多國央行（包括美國聯儲局）皆以海量的量化寬鬆貨幣政策來刺激經濟，後遺症就是導致美債孳息曲線愈趨平坦，一旦出現重大個別事件，就會觸發倒掛現象，而這點亦有別於歷史中出現倒掛的場景。

另一方面，聯儲局自去年12月至今短時間作出180度轉變，亦造成相關現象發生。局方去年12月加息後，即在1月初開始「轉鴿」，直到上周的「超鴿」表現（預期今年不加息），皆超越市場預期，令市場難以就短時間內的巨變作出應對，同時亦過分解讀上周聯儲局「超鴿」取態，從而把大量資金轉入美債市，令10年期國債息急跌，造成短暫倒掛現象。

現時，從環球經濟數據來看，經濟正在放緩已是不爭的事實，惟在多國（如中國、歐盟及美國等）已於日前先後公布將以不同措施來刺激經濟，因此現時的放緩，日後會否演變成衰退還有待觀察。

不過，因筆者認為導致是次環球經濟面臨放緩的其中一主因是中美貿易戰，所以未來中美貿談的結果將成為環球能否避免進入衰退的關鍵，短線宜續留意有關情況的進展，才再作相應部署。

轉勢須企穩20天線

技術方面，期指近日已跌穿20天線及自年初低位24876點延伸的上升軌；同時亦已完全回補之前的上升裂口，令「島形底」利好形態受破壞；再加上主要技術指標再度轉淡（14天RSI跌穿50，MACD在頂背馳下出現牛熊的沽售訊號）；因此令期指短線技術走勢明顯轉差，升勢很大機會已逆轉。

雖然期指昨天一度反彈200點，惟只能回補部分周一所形成的下跌裂口（28683至28838點），之後便再次掉頭回落，反映現階段期指彈力不足，而且保歷加通道亦已呈轉向下的跡象，料期指短期跌幅將繼續擴大，並下試前浪底28089點關鍵位置，如該位置被正式跌穿的話，期指恐再下試20周線（現時為27247點）附近位置。

現時向上初步阻力將是周一下跌裂口頂部28838點，下個阻力將是20天線（現時為28882點），期指如未來能重回20天線以上企穩的話，短線技術走勢才可轉為回穩。

策略上，因預期28089點將會是期指未來短線走勢的重要分水嶺，因與現價距離不多，所以在現階段仍不建議追開淡倉，大家應待期指跌至28200點以下時，可考慮部署買入一套下月價外800點的勒束式期權長倉組合（同時做Long Call和Long Put），以博出現下一輪方向。