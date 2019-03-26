港股直擊

中國恒大(03333)稍早公布末期業績，但由於深深房重組原因，決定暫不分派2018年度末期股息，並計劃在7月上旬再召開董事會研究分紅問題。

就媒體詢問有關恒大年度業績公布暫不派息，華置(00127)表示，從報章得知，恒大暫延派末期息的決定是由於A股上市的深深房重組，並計劃於今年7月另行召開會議，評估派付2018年的末期股息。

華置認為，恒大於2018年的業績表現優於預期，對其整體發展前景充滿信心，亦對其未來派付股息感到樂觀，展望可為華置帶來可觀的投資回報。