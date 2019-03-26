港股直擊

茂宸集團(00273)去年透過附屬公司寶德醫務集團，與香港輔助生殖診所The Women’s Clinic Group合併，去年底又投資澳洲的輔助生殖服務集團Genea。期內亦有與騰訊(00700)有份投資的微醫、新創建(00659)達成戰略合作。

茂宸首席營運官鄭達祖表示，公司一直研究與合作夥伴討論合作方向，例如去年底與微醫一同投資Genea，亦擬利用微醫平台，將內地輔助生殖客戶引流到香港。他又指出，日後會考慮開拓日韓台、東南亞、澳紐等醫療旅遊市場，不論是併購當地企業或茂宸自行開拓據點都會考慮。

他續指出，經過微醫引流到香港的客戶，暫時集中於赴海外輔助生殖和身體檢查兩款客戶，公司正在考慮如何在醫學美容、危疾兩款醫療旅客的市場尋找切入點，但相信做好輔助生殖及體檢客，將可帶動其他醫療旅遊客戶群。

期內，茂宸的買賣證券投資業務受去年市況下行拖累盈轉虧，錄得5878萬元虧損。茂宸董事會主席兼行政總裁表示，該筆是現任管理層入主之前的遺留投資，故須處理掉，留下的是管理層認為有價值的投資。他透露，前人留下的投資已處理得「七七八八」。茂宸首席財務總監雷彩姚表示，不能排除日後證券投資價值仍然會受市況影響而有上落。

茂宸公布全年業績，去年營業額錄40.74億港元，按年升9.5%，並扭虧為盈，2018年錄純利9018.4萬元，而2017年則虧損5316萬元，每股盈利0.2港仙，派末期息0.067港仙。