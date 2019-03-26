港股直擊 即巿股評

隔晚美股三大指數個別走，道指反覆高收。港股昨日插590點後，今日表現反覆，市場出手謹慎，大市交投縮減。

恒指高開154點，開市後曾升178點，見28701點全日高，之後升勢回順，升幅一度收窄至16點，見半日低，中午升40點，午後倒跌，曾挫88點，見28435點全日低，尾市回升。恒指收報28566點，升43點或0.1%。大市今日下跌股份比例達51%，上升股比例為49%。

國企指數跑輸，收報11231點，跌不足1點。

大市成交額883.45億元，創2月8日以來最低。

即月期指收市升21點，報28540，低水27點。

A股午後跌幅擴大，滬指收報2997點，穿三千關，跌幅1.51%；深成指挫1.94%。

美國道指期貨最新升29點，報25606。歐洲三大股市個別發展。

藍籌股方面，中海油(00883)獲大摩升目標價，股價升2.2%；滙控(00005)和友邦(01299)升約0.3%；昨日績後捱沽的申洲(02313)獲野村升目標，股價彈3.4%。相反，騰訊(00700)最大單一股東擬分拆包括騰訊股權在內的互聯網業務在荷蘭上市，變相減持，騰訊續軟，收市跌0.7%；瑞聲(02018)挫3%；神華(01088)再挫1.9%。

焦點板塊

內房股：今日個別發展，龍湖(00960)末期息大增45.9%，股價破頂，收市升3.6%；華潤置地(01109)去年多賺23%，股價升1.6%；合景泰富(01813)核心利潤多賺8.2%，股價升3.5%。相反，萬科(02202)去年多賺兩成，股價挫3.1%；收市後公布業績的恒大(03333)跌1.3%。

食物及飲品製造商：台資食品股領漲，康師傅(00322)純利增三成半兼派特別息，股價飆7.3%；統一(00220)回升3.2%；旺旺(00151)升1.7%。另外，蒙牛乳業(02319)升1.1%；頤海國際(01579)升2.7%；維他奶(00345)升2.5%；H&H(01112)升2.9%。

物管股：中海物業(02669)和永升生活(01995)破頂，收市分別升1.4%和4.6%；碧桂園服務(06098)和奧園健康(03662)亦創新高，收市分別倒跌0.3%和0.6%。另外，新城悅(01755)升1.7%。

醫藥股：多股跑輸大市，石藥(01093)跌1.5%；中國生物製藥(01177)跌0.7%；國藥(01099)遭野村降評級至「沽售」，股價挫3.6%，三連跌累插12.8%；上海醫藥(02607)跌2%；復星醫藥(02196)去年盈利跌13%，股價跌2%；金斯瑞(01548)挫3.1%；藥明康德(02359)吐2.2%。

焦點股份

北汽(01958)：傳獲戴姆勒計劃增持，另外明天公布業績。股價收市漲6.4%。

中國通號(03969)：擬發A股，在上交所科創板上市，預計集資約105億人民幣，股價高開15.7%，報7.5元創新高，之後升幅大縮，收市僅升2.2%。

世界集團(00713)：發盈喜，股價飆54.8%為表現最好港股。集團預期去年扭虧為盈，主要因為深圳市龍崗坪山新區地皮的城市更新項目土地出售，以及樓宇收益估計將不少於13億元。

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