重要通告 港股直擊

中國恒大(03333)公布，截至去年底止全年業績，股東應佔溢利373.9億元(人民幣‧下同)，按年增長53.41%。每股基本盈利2.849元。

該公司表示，由於深深房重組原因，決定暫不分派2018年度末期股息，並計劃在7月上旬再召開董事會研究分紅問題。

期內，收入4661.96億元，按年上升49.89%。去年合約銷售額5513.4億元，按年增長10.1%；合約銷售面積5243.5萬平方米，按年增長4.2%。

去年毛利率36.2%，上升0.1個百分點。