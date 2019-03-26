港股直擊

招行(03968)副行長兼董事會秘書王良表示，招行旗下理財子公司已上報申請，並獲監管機構受理，其籌建期為半年，驗收期4個月。

他預料，子公司的申請即將獲批，現正處於籌組階段，包括招聘人員、建立風險管理系統、更新產品等，並表明獲批後會加快步伐盡快開業，加快該行資產管理的業務轉型。

招商銀行去年不良貸款額率雙降，同時撥備覆蓋率和貸款撥備率雙升，當中撥備覆蓋率達358%。該行表示，今年盡可能清收不良貸款，又指零售對貸款有一定需求，已做足充分準備，並繼續加強資產管理和業務轉型，強調變中求穩。