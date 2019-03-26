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今日 14:39 港股直擊 即巿股評

港股曾跌88點 滬指曾失三千關

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港股午後倒跌，曾挫88點，見28435點暫時低。截至下午約2時32分，恒指報28479點，跌43點或0.1%，大市成交額658.47億元。

國企指數報11196點，跌35點或0.3%。

A股午後跌幅擴大，滬指穿三千點，最新挫1.51%，報2997；深成指挫1.58%。

騰訊(00700)挫1.5%。

瑞聲(02018)挫3%。

國藥(01099)遭野村降評級至「沽售」，劈目標至28.1元，最新挫3.3%，三連跌累插12.5%。

更多港股資訊，請瀏覽<港股360>。

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