即巿股評 港股直擊

美股表現較為反覆，不過美債孳息曲線倒掛，確係嚇親唔少缸邊友，但自從2008年金融海嘯發生以後，全球以美國聯儲局為首嘅各地央行，均進行貨幣量化寬鬆政策，早已令美債孳息曲線，長期處於一個較為畸形嘅狀況，即使上周五孳息曲線再出現倒掛，亦未必能確切地預示美國甚至全球經濟轉差，上周五美股嘅跌勢，似乎市場有些少反應過敏，呢個時候反而缸邊友應更加冷靜，未必一定要全線撤退，只要具有一定避險意識就可以。

至於港股呢邊，以第一季初低位計算，累積反彈升幅其實甚為可觀，呢個時候藉美股回調，而A股升低三千水平進行整固，大條道理作更深度調整，而阿Man早喺上星期已作預警，再睇埋牛熊證街貨分布，喺牛證街貨逐步增加嘅情況下，大戶踩低一千幾百點鋸牛扒亦好合理。暫時見牛證街貨由28000點至28499點之間，已累積咗相等於超過四千張嘅期指，即使噚日裂口下跌，已將28500點樓上嘅牛貨KO，恒指喺失守10日線(29014點)及20日線(28896點)後，仍有機會再下試250日線(28180點)，剛好跟50日線(28203點)所形成嘅黃金交叉亦喺28118點，估計喺28000至28200點將會有頗強支持。估計大市若殺到落28000邊，大部份嘅牛證街貨亦已KO得七七八八，當然要再睇呢兩三日，牛證街貨會否繼續退守至28000樓下及增加。

再睇埋噚日大市裂口低開後，即使下跌速度及壓力唔算嚴重，而今日恒指高開154點，曾升178點至28701點半日高位，但A股唔爭氣，令港股反彈升幅大大收窄，國指更倒跌。半日恒指報收28564點，升40點；國指則幾乎持平，報收11231點。

重磅藍籌股個別發展，大笨象(00005)及友邦(01299)微力彈，舜宇(02382)及申洲(02313)分別升2.4%及3.7%，後者更加係半日藍籌股升幅冠軍。其他重磅股如騰訊(00700)則跌0.7%，但股價仍守喺350元水平之上，又唔可以話好差。不過南非大股東玩分拆旗下業務，變相又減持騰訊，而肥央最近則再度開口撐騰訊，跟舊年三月時，大股東減持，肥央掃貨打對台嘅情景一模一樣，之後騰訊表現如何，希望今年唔好案件重演，否則有啲心寒。

上星期提過物管股仍值得中線睇好，今日唔少物管股創上市後新高，但礙於大市整體氣氛麻麻地，唔少物管股創新高後升勢回順，更甚者無以為繼倒跌。之前已叫大家物管股雖好都要候低吸納，有貨則設止賺位坐定定，暫時未宜加碼，亦未使太急離場。

麥狄文

(徐狄怡 ‧ 證監會持牌人‧ 大錦證券有限公司董事)