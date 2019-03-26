港股直擊 即巿股評

隔晚美股反覆，加上內地股市今日受壓，港股上日插590點後，今早曾彈178點後升幅大縮，國企指數半日更倒跌收市。

恒指今早高開154點，報28677，開市後曾升178點，高見28701，但內地股市受壓，港股升幅大縮，國指中午更轉跌收市。最終恒指半日收報28564點，升40點或0.14%；國企指數跌不足1點，報11231。

大市半日成交額476.6億元。

A股受壓，滬指跌0.99%；深成指跌0.83%。

藍籌股個別發展。滙控(00005)微升0.4%；友邦(01299)走高0.1%；申洲(02313)升3.7%，為表現最佳藍籌；舜宇(02382)漲2.4%；瑞聲(02018)回吐1.3%；騰訊(00700)跌0.7%；中移動(00941)跌0.3%；神華(01088)為包尾藍籌，半日跌1.4%。

焦點板塊

醫藥股：跑輸大市，石藥(01093)半日跌1.1%；中國生物製藥(01177)下滑0.7%；國藥(01099)挫3.2%，跑輸一眾國指成分股；上海醫藥(02607)跌1.7%；復星醫藥(02196)去年盈利跌13%，中午跌1.4%；金斯瑞(01548)挫3.5%；藥明康德(02359)跌2.5%。

汽車股：整體造好，德國戴姆勒(Daimler)已聘請高盛擔任顧問，以研究增持北京汽車(01958)，中午抽高6.2%；吉利(00175)亦升1.2%；華晨(01114)漲2.9%；東風(00489)微升0.2%；長城汽車(02333)無升跌；但廣汽(02238)下滑0.5%。

物管股：多隻創上市新高後回順，中海物業(02669)一度高見3.59元，揚3.5%，半日仍升1.4%；永升生活(01995)亦同樣刷上市高位，一度高見3.27元，飆6.9%，半日仍漲2.3%；碧桂園服務(06098)亦創新高，曾見14.56元，揚3.9%，中午無升跌；奧園健康(03662)最高曾見5.24元，刷上市高位，之後更無以無繼，中午跌1.2%。

焦點股份

中國通號(03969)：擬發A股，在上交所科創板上市，預計集資約105億元人民幣，今早一度抽升15.7%，高見7.5元，隨後升幅大縮，中午只升2.9%，成交有8630萬元。

康師傅(00322)：去年純利升35%，同時派特別息，股價曾飆至12.26元，抽高8.9%，半日收報12.06元，仍漲7.1%，成交達1.4億元。