即巿股評 港股直擊

噚日個市一開就嚟個大裂口向下插，乜牛牛都被佢殺晒，個市無乜睇頭就唯有向個股埋手，最後就揀咗隻友邦(01299)出嚟，日線圖上見友邦下方仲有條50天線支持住；不過一換條保歷加通道出嚟之後，就見噚日粒燭跌穿咗個保歷加通道底，同時日線圖下方見SlowSTC(14,3)仲未落到超賣。今日再開多次個圖睇，睇到DMI嘅ADX喺噚日大跌嘅時候，由上個星期五(3月22日)嘅23.456升到26.548，到今日(截至9點54分止)，友邦個價雖然無噚日跌得咁金，不過ADX照升至29.229。你話噚日個市起勢咁跌，咁友邦有力地向下行亦都係無可厚非(或者為勢所迫)，之但係今日技術上仍然反映緊佢仲有心有力嘅，但呢一吓嘅力係咪幫佢由噚日個谷底抽返上嚟呢？暫時見友邦今日低位做過$70.05，仲要跌穿保歷加通道底($74.994)，比多少少時間佢，就睇吓佢能唔能夠今日收得喺保歷加通道範圍裡面，上得到嘅唔好話噚日揀嗰隻友邦Call(22687)，你捉隻貼價牛快炒都仲可以。

睇返今日恒指，依家10點正，恒指做緊28628點，升105點。牛熊證街貨圖上見到上方熊證有三層係新增，最貼價落到去29000至29099點，呢度有相當於629張期指。至於下方最貼價嘅牛證仍然係28400至28499點，呢度有相當於1286期指，呢層亦都係最重同最多新增嘅牛證街貨層，唔難理解嘅，噚日個市一下子急跌咗多，博今日見技術性反彈而用一隻貼價牛去追亦絕對理解。今朝見恒指升百幾點開市，雖然有一段時間升幅縮返落去100點都無，但依家10點17分，恒指再發力升157點，做緊28680點。

不過，以牛熊證貼價嗰層嘅「門口位」，即29000(熊證)同28499(牛證)拉個中位數計，得出答案就係28749.5，對比頭先mark底個口價28680點，其實都只係相差無幾。若然要叫個市傾向是但一邊先出手，倒不如同步繼續留意隻友邦好過。

啱啱牙科診所個姑娘打比我，話今日有個booking cancel咗，本來我book咗4月4日可以今日去睇，不過就要我早啲收工撲過去...Well，牙齒比份工緊要(啲牙跟我一世架，份工就唔會啦)，大不了攞日SL。(唔該姑娘，更加唔該玉姐<舊同事茶仔嘅太太>，唔係玉姐你嘅介紹同幫手，我又點會有機會遇到好嘅牙醫呢)

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界，《鐘擺戰略贏港股》作者。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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