濰柴動力(02338)去年盈利增27%，股價今早造好，一度高見12.68元，揚5.3%，現造12.48元，升3.7%，成交金額3118萬元。
集團公布，去年盈利86.58億元人民幣，按年上升27.16%，每股盈利1.08元人民幣，派末期息28分。期內營業收入1592.56億元人民幣，增長5.07%。
至於重汽(03808)跌2.2%；龍工(03339)漲1.2%；中聯重科(01157)微升0.3%。
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