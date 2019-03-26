港股直擊 即巿股評

市場憂慮美國經濟衰退風險升溫，港股昨日大跌590點，不過與此同時恒指技術上出現所謂的「終極黃金交叉」，料今日早段有望喘穩。

隔晚美股個別發展，特別檢察官米勒的調查，證實總統特朗普未有勾結俄羅斯，但投資者對全球經濟放緩憂慮揮之不去，限制大市升幅。道指最多跌130點，但在波音和Caterpillar造好支持下，收市企穩。道指收市升14 點或0.06%報25516點；標普500跌0.08%報2798點，納指跌0.07%報7637點。

美國大型科技股收市漲跌不一。蘋果收跌1.2%，春季發布會展示了流媒體視頻和新聞訂閱服務。亞馬遜及微軟均漲0.5%，Netflix升1.5%，谷歌跌0.85%，Facebook升1.2%，特斯拉跌1.5%。

避險情緒蔓延，投資者將資金投入債券市場，導致上周五3個月期美債與10年期美債之間的收益率差自出現2007年以來的首次倒掛。周一美債收益率繼續下跌，10年期美債收益率跌破2.4%，創2017年12月份以來新低。

美國費城聯儲銀行總裁哈克(Patrick Harker)(2020年票委)稱，繼續認為前景積極，2019年經濟增速將在2%上方；預計今年「最多」加息一次，預計2020年再加息一次；政策上處於觀望態度；家庭支出仍保持強勁，就業數據依然健康；資產負債表的構成不會在不久的將來發生巨大的變化；通脹接近美聯儲的目標，略微有所下行。市場關注本周多位聯儲局官員發表講話。

南非媒體和電子商務集團Naspers將剝離其位於阿姆斯特丹的主要互聯網業務，旨在提升其估值。報道稱，Naspers將把一部分業務在「泛歐阿姆斯特丹交易所」(Euronext Amsterdam)上市，這部分包括其所持騰訊(00700)31%的股份，所持俄羅斯互聯網平台Mail；Ru、德國外賣業務Delivery Hero和印度電商初創公司Swiggy的股份。市場不少分析指Naspers變相減持騰訊，留意短期騰訊表現。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，造價較港股上日收市價個別發展。滙控(00005)ADR折合港元計收報63.45元，較本港上日收市低0.25元；騰訊ADR收報352.94元，低0.86元；國壽(02628)ADR收報20.42元，低3仙。「三桶油」靠穩，中海油(00883)ADR收報13.61元，高9仙；中石油(00857)ADR收報5.1元，高2仙；中石化(00386)ADR收報6.28元，低1仙。電訊股亦回升，中移動(00941)ADR收報81.48元，高0.13元；聯通(00762)ADR收報10.23元，高9仙；中電信(00728)ADR收報4.38元，高2仙。

ADR港股比例指數報28543，較周一恒指收市高20點或0.07%。恒指昨日跟隨美股上周五急跌，最多跌650點，低見28463點，創兩星期以來低位，收報28523點，急跌590點或2%，恒指3月份暫時要倒跌109點。短期主要支持參考50天平均線約28200點水平。另外，留意恒指50天線(昨約28162點)昨日升穿250天線(昨約28119點)，形成「黃金交叉」，為去年7月30日出現「死亡交叉」(即恒指50天線跌穿250天線)以來首次。

焦點股份

萬科企業(02202)：公布截至去年12月底止，全年盈利337.73億元(人民幣‧下同)，按年增加20.39%，每股盈利3.06元，每股派末期息1.07元。

濰柴動力(02338)：公布截至去年全年盈利86.58億元(人民幣．下同)，按年上升27.16%，每股盈利1.08元，派末期息0.28元。

合景泰富(01813)：公布去年盈利40.35億元(人民幣‧下同)，按年增長11.47%，每股盈利128分，派末期息31分。

復星醫藥(02196)：去年全年盈利27.08億元(人民幣‧下同)，按年下跌13.33%，每股盈利1.07元；派末期息每股0.32元。

現代牧業(01117)：截至去年12月底止全年虧損4.96億元(人民幣‧下同)，每股虧損8.15分，不派末期息。

歲寶百貨(00312)：公布去年全年盈利1.1億元(人民幣‧下同)，按年增長1.41倍。

今日有多家公司公布全年業績，當中以華潤置地(01109)、中國恒大(03333)、世茂房地產(00813)、佳兆業(01638)、華晨中國(01114)、網龍(00777)、中國聯塑(02128)、中國龍工(03339)、達利食品(03799)、金山軟件(03888)、永達汽車(03669)、中車時代電氣(03898)、郵儲銀行(01658)及中信銀行(00998)較受券商關注。