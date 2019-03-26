即巿股評 港股直擊

自今年3月1日起，港交所批淮發行商新發行換股比率5、50及500兌1的認股證或牛熊證，比起以往只有1、10及100兌1的產品時，投資者將會有更多產品選擇，但同時在選擇產品時亦要留意多一項因素。投資者有時候會發現一些行使價及到期日相近的認股證，它們的價格差距可能以倍數計算，這可能是因為換股比率不同而令產品價格有倍數的差別。

首先，什麼是換股比率？換股比率是代表幾多少份單位的認股證相等於1個單位相關資產的權利。產品到期時亦會利用換股比率去計算現金結算之金額予產品持有人，以換股比率100兌1的個股認股證為例，在產品到期時，100份的認股證就可以換取相對於1股正股相應的內在值。

有更多條款較合適的產品選擇

那麼，這次新發行的變動會令市場有什麼變化？增設新的換股比率之後，發行商在發行產品時就更有彈性，令市場上有更多條款較合適的產品選擇。以港交所認購證為例，圖中是現時市場上行使價於320元附近的認購證選擇，從前只有10及100 兌1產品時，投資者會發現10兌1證的面值太高，動輒1元或以上，而這個價格範圍的最窄買賣差價是0.01元，買賣差價的成本較高；另一方面，100兌1的產品一般槓桿較低，因為根據上市規定，發行商在新發行產品時產品面值需於0.25元或以上，所以在設計產品時唯有把年期加長以達到這規定，但這樣長年期的產品槓桿便不夠吸引。現在有了50兌1產品時，這類產品的面值普遍於0.25元以下，最窄買賣差價是0.001元，買賣差價的成本較低，而槓桿亦跟現有的10兌1證相若甚至更高。

窩輪面值 最窄買賣差價 低於0.25元 0.001元 0.25元至0.5元 0.005元 高於0.5元 0.01元



如圖中所示，投資者如看好港交所可留意這個條款槓桿最高的港交購(29095)，面值較低而且其買賣差價亦較窄。由此可見，多了不同的換股比率的產品，令發行商發行產品時更具彈性，市場上亦多了更合適市況的產品供投資者選擇。

揀輪時仍要以條款將範圍收窄並以槓桿排序 找出最突出產品

當然，市場上多了產品選擇，投資者揀產品時毋需感到眼花撩亂，因為投資者仍應先以行使價及到期日等條款將搜索範圍收窄，然後再以實際槓桿排序選擇。由於實際槓桿的算式是:

實際槓桿 = 對沖值x 相關資產價格 / (窩輪面值 x 換股比率)

換股比率不同雖然會改變認股證面值，但計算槓桿時已同時考慮認股證價格以及換股比率，因此槓桿是不會因為換股比率不同而有變化，所以投資者在選擇認股證時仍然應該以合符自己風險承受水平（即行使價、到期日的範圍）以及槓桿為首要考慮條件，從而找出最突出的產品選擇。

註: 以上數據資料來自高盛認股證牛熊證網站 http://www.gswarrants.com.hk/

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