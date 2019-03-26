今日 08:00
重要通告
港股直擊
好孩子國際(01086)公布截至去年12月底止全年業績，純利1.64億元，按年跌8.69%，每股基本盈利0.1元，不派息。
期內，收益86.29億元，按年增長20.81%。
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譚曉涵
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孳息曲線倒掛非預示衰退
王良享
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財富管理
How new retail may boost the value of AS Watson’s global chain
Ko Tin-yau｜ EJ Insight
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何志平行賄案 被判囚3年罰40萬美元
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【國際早班車】國會內閣夾擊 文翠珊交出脫歐控制權
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