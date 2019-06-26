即巿股評 港股直擊 國際財經

美股主要指數上周五全線急挫，道指、標普500指數、納指分別錄得1月3日以來今年最大跌幅；同時，美國3個月與10年期國債孳息出現倒掛，預示經濟可能步向衰退，引發市場爭相討論。美股下滑及長短債孳息倒掛，都和聯儲局最新貨幣政策有關。

聯儲局上周三(20日)議息後公布維持利率不變，反映局方利率預期的點陣圖(dot-plot)以至利率期貨均顯示，聯儲局2019年不會加息。此外，由5月開始，縮表計劃的減持國債(Treasury securities)規模從目前每月300億美元，降至150億美元，到9月底將完全停止。主席鮑威爾在記者會上估計，今年底資產負債表規模約相當於GDP的17%(2014年高峰時，資產負債表規模達到4.5萬億美元，佔GDP約25%)，即是大概3.5萬億美元。

今年2月底，鮑威爾出席國會參眾兩院聽證時便預告，快將公布新的縮表框架。而最新利率點陣圖顯示，未來9個月都不會加息，鮑威爾又確定提早放緩縮表步伐，有分析員指出聯儲局這次「放鴿」程度高過市場期望。

然而，不知是有意抑或無心，鮑威爾在記者會並沒提到縮表計劃涉及國債以外的部分，是繼續目前每月縮減總值約200億美元的機構債(Agency debt，或譯企業債)與按揭抵押債券(Agency Mortgage-back securities, MBS)的措施；自10月起，從機構債及MBS到期收回的本金，亦只會每月以200億美元上限用來購買國債，更明言「縮表新框架」將維持一段時間。

聯儲局的「縮表新框架」不但會令機構債和MBS市場流動性仍然緊絀，尤其是10月開始，可能造成「擠走」(crowding out)效應，屆時企業或機構發債融資，便需要付更高成本。

換句話說，鮑威爾提早放慢縮表步伐其實「鴿中藏鷹」。怪不得市場「消化」當局的最新消息後，美股大幅回落，而3個月與10年期孳息出現倒掛。

受外圍表現影響，恒指昨天低開612點，早段反彈至28702點已乏力，掉頭向下曾低見28463點，收報28523點，急挫590點(2.03%)。

本欄上周指出，EJFQ指標顯示港股市底在一個月間兩度晉級，恒指應可再創2019年新高，惟短線市寬和恒指「熊背馳」尚未解決(resolve)，須防借聯儲局議息「放鴿」的好消息獲利回吐，但大市若出現整固，反會令恒指今年這一波升浪走勢更健康。

附【右圖】所見，恒指昨天一度輕微跌穿28500點至28800點的過去半年累積最大型成交量密集區，本欄預期的回調終於發生。

值得注意的是，EJFQ反映弱勢股沽壓的弱勢股指數仍在單位數字超低水平徘徊，估計恒指短線應不致失守28200點至28500點的小型成交量密集區。

信報投資研究部

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